Ünlü oyuncu çocuklarını istedi; eşi "koronavirüs" bahanesinde bulundu

YURTDIŞINDAN kısa süre önce dönen ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, boşanma aşamasında olduğu eşindeki çocuklarını almaya gitti. Ancak eşi Nagehan Şaşmaz, Necati Şaşmaz'ın koronavirüs için öngörülen 14 günlük karantina süresini doldurmadığı gerekçesiyle çocuklarını vermek istemedi. Şaşmaz, görme hakkı bulunduğu çocuklarını polis, avukat ve pedagog eşliğinde icra yoluyla aldı.

Ukrayna'da bulunan ve 4 Mart'ta Türkiye'ye dönen Necati Şaşmaz, 6.5 ve 1.5 yaşlarındaki iki oğlunu almak için bu sabah boşanma aşamasında olduğu eşi Nagehan Şaşmaz'ın Üsküdar'da bulunan evine gitti. Nagehan Şaşmaz, Necati Şaşmaz'ın yurtdışından döndükten sonra 14 günlük karantina sürecini geçirmediğini, çocuklarının ise hasta oldukları için bağışıklık sistemlerin düşük olduğunu belirterek vermek istemedi. Ancak Necati Şaşmaz, avukat, polis ve pedagog eşliğinde çocuklarını aldı.

2 SAAT SÜRDÜ

Çocukların alınması için yasal işlemlerin yapıldığı sırada taraf avukatları arasında sık sık sözlü tartışmalar yaşandı. Karşılıklı beyanların resmi belgeye döküldüğü aşamalarda Necati Şaşmaz, siyah bir panelvanın içinde bekledi. Bu sırada boşanma aşamasındaki eşi ise evinden çıkarak avukatlarıyla sık sık görüştü. Yaklaşık 2 saat süren işlemler ve sözlü tartışmaların ardından Necati Şaşmaz iki oğluyla birlikte evin önünden ayrıldı. Aracın ön yolcu koltuğunda ise oyuncu Doğuhan Güney'in olduğu görüldü.

"İCRA MARİFETİYLE ÇOCUKLARI ALMIŞTIR"

Nagehan Şaşmaz'ın avukatı Nazlı Kara, "Necati Şaşmaz kısa bir süre önce yurtdışından dönmüştür ve bu nedenle koronavirüs tehlikesi altındadır. Sağlık Bakanlığı da zaten yurtdışından dönenlerin 14 gün boyunca kendini karantina altına alması gerektiği hususunda uyarıda bulunmuştur. Müşterek çocuklar şu anda hastadır ve bağışıklıkları düşüktür. Bu nedenle müvekkilim tarafından babalarının bir test yaptırması ve sağlıklı çıkması durumunda çocukları görmesi istenmiştir. Ancak maalesef Necati Şaşmaz bunların hiçbirine kulak asmamıştır ve icra marifetiyle çocukları almıştır" dedi.

Avukat Nazlı Kara, Nagehan Şaşmaz'ın karantina süreciyle ilgili olarak başvuruda bulunacağını söyledi.

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Kaynak: DHA