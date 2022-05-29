Ünlü oyuncu Demet Özdemir'e ağza alınmayacak sözler! Oğuzhan Koç'un fanları ateş püskürdü! "Oğuzhan'ı elimizden aldın, bin defa yazıklar olsun!" Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in yeni paylaştığı poz olay oldu. Oğuzhan Koç'un sıkı hayranları paylaşımı lince tuttu.

1 7 Başarılı oyuncu Demet Özdemir, adından söz ettirmeye devam ediyor.