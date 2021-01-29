Ünlü oyuncu Engin Öztürk'ten samimi itiraflar

Tv8 ekranlarında yayınlanan "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisi ile izleyici karşısına çıkan Engin Öztürk, aynı zamanda Netflix'in yeni içeriği 50 Metrekare dizisi ile de dijital platformdan izleyici karşısına çıktı. Öztürk, kariyerinin en parlak zamanlarını yaşadığı bu dönemde konuk olduğu programda yaptığı samimi açıklamalar ile izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

"SAHNEDE REZİL OLMAKTAN KORKUYORUM"

Oyuncu Engin Öztürk, YouTube’daki ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına katıldı. Sahnede rezil olmaktan korktuğunu dile getiren Öztürk, zamanında yaşadığı bir olayı anlatarak şu ifadelere yer verdi:

"Seyircinin enerjisi anında bana geçiyor. O anda bir şey anlatıyor olmak beni geriyor. Ankara’da tiyatro oyunu Moja’da rol alıyordum. Rol gereği ağzımda bir şeftali var. Bir gün ölüyordum. Suyu boğazıma kaçtı. Az daha çekirdeğini yutuyordum. Sanırım bu fobim, oradan hatıra kaldı bana."

BATIL İNANÇLARIM VAR

Farklı inançların yada takıntıların var mı sorusuna oyuncu Öztürk "Takıntılıyım; tahtaya vurmadan edemem. Bir gün motor kullanırken, durdum. Kaskı çıkarıp elimle kulağıma dokunup motora tıkladım. O beni koruyormuş gibi geliyor." şeklinde yanıtladı.

"FAKE HESAP KULLANIYORUM"

İbrahim Selim'in yönelttiği "Fake hesap kullanıyor musun" sorusu üzerine beklenmeyen bir yanıt veren Engin Öztürk, samimiyeti ile hayranlarından övgü aldı. Öztürk, "Leş video izlemeyi çok seviyorum. Yemek videosu olsun TikTok videosu olsun. Böyle videoların altında da orada Engin Öztürk yazmasın diye fake sosyal medya hesabı kullanıyorum" ifadelerini kullandı.