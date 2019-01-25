Ünlü oyuncu Erkan Can'ın ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı

BURSA'da dün, yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan ünlü oyuncu ve yapımcı Erkan Can'ın ağabeyi Ömer Can'ın (74) cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Yenişehir ilçesine gönderildi.

Yıldırım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evde ölü bulunan işçi emeklisi ve 3 çocuk babası Ömer Can'ın cenazesi, otopsinin ardından Ertuğrulgazi Camii'ne getirildi. Cenazeye katılan ünlü oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ve Ali Sürmeli, acı gününde Erkan Can'ı yalnız bırakmadı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ömer Can'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Yenişehir'e bağlı Çiçeköyü köyüne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

DHA