Lisa Sheridan kimdir? Lisa Sheridan öldü mü? neden öldü? Kim öldürdü?

Lisa Sheridan, yer aldığı fenomen diziler ile adından sıkça söz ettiren bir oyuncuydu. Bugün hakkında çıkan haberler hayranlarını üzdü. Oyuncunun öldüğü iddia edildi. Peki Lisa Sheridan kimdir? Öldü mü? Ayrıntılar haberimizde...

LISA SHERIDAN KİMDİR?

CSI, The 4400, Invasion gibi ünlü dizilerde oynayan oyuncu Lisa Sheridan henüz 40 yaşında ünlü bir oyuncuydu.

LISA SHERIDAN ÖLDÜ MÜ?

Ünlü oyuncunun ölümünü menajeri Mitch Clem doğruladı. Clem, "Hepimiz Lisa'yı çok seviyorduk ve ölümü ile yıkıldık. Lisa, Pazartesi sabah New Orleans'taki dairesinde vefat etti. Ölüm nedeni hakkında rapor bekliyoruz" dedi. Ünlü oyuncunun intihar haberlerini ise yalanlayan menajeri "Rapor çıkmadan ortaya atılan bu haberler tamamen yalan" dedi.

Sheridan'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Facebook ve Twitter üzerinden pek çok kişi taziye mesajları yayınladı.