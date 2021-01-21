Ünlü oyuncu Fahriye Evcen oğlunu okula götürdü!

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Burak Özçivit ile mutlu bir birlikteliği olan Fahriye Evcen geçtiğimiz gün oğlu Karan ile birlikte Etiler'de görüntülendi.

Çocuğunu ilk defa oyun okuluna götürdüğü öğrenilen oyuncu, “Karan’ı aldım, şimdi eve gidiyoruz” diyerek, Beykoz’a geçti.

Evcen oğlunun kendisi gibi Alman ekolünde eğitim alması için Beykoz Türk Alman Üniversitesi Kampüsü'nde yer alan Frobel Anaokulu'na yazdırdı.

Evcen, "Setlere ne zaman dönüyorsunuz?" sorusuna, "Şu an oğlumla ilgileniyorum, doğru iş olduğunda mutlaka olacaktır şu an netleşen proje yok. Şu an duruyorum.

Bugün de uzun bir aradan sonra ilk defa alışveriş için çıktık. Net bir şey yok ama planım var. Çocukla nasıl olacak göreceğiz artık yavaş yavaş onu da alıştırarak olacak herhalde" şekilde cevap verdi.