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  3. Ünlü oyuncu Fahriye Evcen oğlunu okula götürdü!

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen oğlunu okula götürdü!

Burak Özçivit ile mutlu bir birlikteliği olan Fahriye Evcen önceki gün Etiler trafiğinde objektiflere takıldı. Güzel oyuncunun yanında oğlu Karan'da vardı.

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen oğlunu okula götürdü!

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Burak Özçivit ile mutlu bir birlikteliği olan Fahriye Evcen geçtiğimiz gün oğlu Karan ile birlikte Etiler'de görüntülendi.

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen oğlunu okula götürdü!

Çocuğunu ilk defa oyun okuluna götürdüğü öğrenilen oyuncu, “Karan’ı aldım, şimdi eve gidiyoruz” diyerek, Beykoz’a geçti.

Evcen oğlunun kendisi gibi Alman ekolünde eğitim alması için Beykoz Türk Alman Üniversitesi Kampüsü'nde yer alan Frobel Anaokulu'na yazdırdı.

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen oğlunu okula götürdü!

Evcen, "Setlere ne zaman dönüyorsunuz?" sorusuna, "Şu an oğlumla ilgileniyorum, doğru iş olduğunda mutlaka olacaktır şu an netleşen proje yok. Şu an duruyorum.

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen oğlunu okula götürdü!

Bugün de uzun bir aradan sonra ilk defa alışveriş için çıktık. Net bir şey yok ama planım var. Çocukla nasıl olacak göreceğiz artık yavaş yavaş onu da alıştırarak olacak herhalde" şekilde cevap verdi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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