Fatma Girik kimdir? Ne ameliyatı oldu? Hidrosefali nedir, nasıl tedavi edilir?

Türk Sineması’nın usta oyuncusu Fatma Girik ameliyat oldu. Sık sık düşmesinin sebebini araştırmak için uzun süren tetkiklerden geçen Girik’in, ameliyat olmasına karar verilmişti.

FATMA GİRİK'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Tıpta, Hidrosefali hastalığı olarak bilinen ve beyinde su toplanması anlamına gelen hastalık sebebiyle shunt ameliyatı geçiren Girik’in ameliyatını Profesör Doktor Talat Kırış yaptı. Liv Hospital’da yapılan ameliyat sonrası Kırış, “Fatma Hanım’ın ameliyatı çok başarılı geçti, basit bir ameliyattı. Hidrosefali sebebiyle bir shunt ameliyatı yaptık. Uyandı ve bütün fonksiyonları normal. Her şey yolunda” dedi.

Ameliyat sonrası normal odasına alınan sanatçı kendine geldi ve konuşmaya başladı.

3 hafta önce Bodrum’daki evinde banyoda dengesini kaybederek düşmüş ve acilen hastaneye kaldırılmıştı. Tomografi sonucunda bir sonuç çıkmayan sanatçı ertesi gün tekrar doktora gitmiş ve daha detaylı tetkikler için İstanbul’a getirilmişti.

FATMA GİRİK KİMDİR? ASLEN NERELİDİR?

Fatma Girik oyuncudur. Türkan Şoray, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit‘le birlikte Türk sinemasının 60’lı yıllardan bugüne en önemli aktrislerinden biridir. Sert ve mağrur bakışları, haksızlıkların karşısında oluşu, sözünü esirgemeyen yapısıyla karakteristik rollerin oyuncusu olan Girik, bu özellikleri dolayısıyla Erkek Fatma adıyla anılmıştır. Köy temalı filmlerin de vazgeçilmez oyuncusu olmuş, çevirdiği 180’den fazla filmle birçok ödülün sahibi olmuştur. 1988–1993 yılları arasında Şişli Belediye Başkanı olarak görev yapan Girik, Söz Fato‘da isimli reality show programıyla toplumsal sorunlara farklı bir perspektiften bakıp, çözüm yolları aramıştır.

Ezo Gelin, Keşanlı Ali Destanı, Büyük Yemin ve Acı aktrisin önemli filmlerindendir.

12 Aralık 1942‘de Münevver Girik ve Hayri Girik‘in üç çocuğundan biri olarak İstanbul‘da dünyaya geldi. Babası dalgıç, annesi ev hanımıydı. Müesser Girik ve Günay Girik isimlerinde iki kardeşi de olan Girik’in çocukluğu Sultanahmet‘te geçti. Cağaloğlu Ortaokulu‘na devam ederken, ailesine yardımcı olmak zorunda kaldığı için eğitimini ikinci sınıfta sonlandırdı. Girik, annesiyle birlikte filmlerde figüranlık yapmaya başlamıştı ve küçük rollerle izleyicinin karşısına çıkıyordu. İlk filmi yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri‘nin yaptığı Leke‘ydi. Leke’yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik’in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün‘ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı

Ölüm Peşimizde‘ydi. Memduh Ün’le tanışıklığı Girik’in hayatındaki dönüm noktalarından biri olacaktı. Zira o dönem Beşiktaşlı futbolcu Varol ile birlikteliğini sonlandırmış ve Ün’le uzun soluklu bir birlikteliğin ilk adımını atmıştı.

HİDROSEFALİ NEDİR? NASIL TEDAVİ EDİLİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hidrosefali sıklıkla uzmanlar tarafından sinsi hastalık olarak kabul edilir. Hastanın yaşlanmasıyla birlikte beyin omurilik sıvısının basıncının artmasıyla birlikte hastada hafıza kaybı, yürüme zorluğu ve idrar kaçırımı gibi durumlar gözlenebilir.

Bu bulgular çoğunlukla yaşlılıkla bir arada görüldüğünden hem hastanın kendisi hem de ailesi tarafından yaşlılığın getirdiği sorunlar olarak algılanır.

Bu bulguların sonucunda yetişkin hidrosefalisi belirtileri çoğu zaman anlaşışmamaktadır.

Hastalık ilerleyip septomlar sıklaşınca hasta uzman hekime müracaat ettikten sonra normal basınçlı hifrosefali tanısı ortaya çıkıyor. Hafıza kayıpları, yürüme güçleri ve idrar tutamama hastalığın en ciddi belirgilerindendir.

Beyindeki su basıncının artmasıyla ortaya çıkan bu bulguların tedavi edilmesi genellikle cerrahi yöntemle yani beyindeki suyun basıncının düşürülmesini sağlayan yöntemlerle sağlanmaktadır. Bu yöntemlerden en yaygın kullanılanı Ventikülo Peritoneal Şantlama yöntemidir.

Beyin su kanallarına yerleştirilen ince bir tüpün karın zarı boşluğuna indirilerek beyindeki su basıncı düşürülür. Beyinden karın zarına o tüp vasıtasıyla boşaltılan sıvı karın zarı tarafında emilmektedir, böbrekler tarafından süzülerek vücuttan idrar yoluyla atılmaktadır. Temel tedavi budur.

HİDROSEFALİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Beslenmenin kötüleşmesi

Kusma

Sürekli sinirli olmaz

Kusma

Hafıza kaybı

Yürüme zorluğu

İdrar kaçırma

HİDROSEFALİNİN NEDENLERİ NELERDİR?

Yaşanan erken doğumlar

Doğum yaralanmaları

Tümörler