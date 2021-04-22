Ünlü oyuncu Gürgen Öz koronavirüse yakalandı Gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ünlü oyuncu Gürgen Öz'ün koronavirüse yakalandığını ve bu nedenle rol aldığı İlişki Doktoru filminin çekimlerine ara verildiğini belirtti.

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Gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ünlü oyuncu Gürgen Öz'e ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Altuntaş, ünlü oyuncunun koronavirüse yakalandığını duyurdu. Gürgen Öz'ün koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından rol aldığı İlişki Doktoru filminin çekimlerine ara verildiği belirtildi. ROL ALDIĞI FİLMİN ÇEKİMLERİNE ARA VERİLDİ Birsen Altuntaş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Uğur Yağcıoğlu'nun yönettiği İlişki Doktoru filminde Özge Ulusoy'la kamera karşısına geçen Gürgen Öz koronavirüse yakalandı. Film çekimlerine 10 gün ara verildi." GÜRGEN ÖZ KİMDİR? Oyunculuk kariyerinde birçok tiyatro, dizi ve filmde rol alan Gürgen Öz, Okan Bayülgen'in Televizyon Makinesi isimli programıyla tanınırlığını artırmıştır. Gürgen Öz hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz... Gürgen Öz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Berkem Temizel Gece Editörü gürgen özKovid-19İlişki DoktoruKimdir