Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu direk dansıyla Instagram'ı salladı

FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinde rol alan Hayal Köseoğlu, şarkı söylediği videolardan sonra bu defa da dans videosuyla sosyal medyaya damga vurdu.

GÜZEL OYUNCUDAN DİREK DANSI

Oyunculuğun yanı sıra dans eden ve şarkı söyleyen Köseoğlu, o anları da sık sık sosyal medya hesabından takipleriyle paylaşıyor. Bir süredir "Pole" dansı üzerine ders alan Hayal Köseoğlu, direk dans yaptığı anlara hayranlarından beğeni yağmuru yağdı.