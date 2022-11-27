Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Acı haberi Zafer Algöz duyurdu

Ünlü oyuncu Güzin Çorağan 73 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini Zafer Algöz duyurdu.

YAYINLAMA
Google News
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Acı haberi Zafer Algöz duyurdu 1

Bizimkiler dizisindeki Almancı Davut karakterinin eşi rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Güzin Çorağan'dan acı haber geldi.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
İlgili Haberler
Güldür Güldür Show'un Kemal Kılıçdaroğlu skeci izleyenleri kırdı geçirdi! Adaylığını tiye aldılar: "Muhalefet yapmaya alıştım, ülke yönetemem"
Güldür Güldür Show'un Kemal Kılıçdaroğlu skeci izleyenleri kırdı geçirdi! Adaylığını tiye aldılar: "Muhalefet yapmaya alıştım, ülke yönetemem"
Sosyal medya ikiye bölündü! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in o sözleri sosyal medyada gündem oldu!
Sosyal medya ikiye bölündü! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in o sözleri sosyal medyada gündem oldu!
Milyonları ekran başına kitleyen dizide rol almıştı! O isim taciz iddiasıyla yargılanıyor!
Milyonları ekran başına kitleyen dizide rol almıştı! O isim taciz iddiasıyla yargılanıyor!
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Acı haberi Zafer Algöz duyurdu
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Acı haberi Zafer Algöz duyurdu
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan samimi paylaşım! Setteki o anları paylaştı, takipçilerinin içi ısındı! "Seviyorum ülenn"
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan samimi paylaşım! Setteki o anları paylaştı, takipçilerinin içi ısındı! "Seviyorum ülenn"
Bir dönemin en ünlü isimlerindendi! Ünlü şarkıcının yıllar içindeki değişimi şaşırttı! "Yaşlanmışsın"
Bir dönemin en ünlü isimlerindendi! Ünlü şarkıcının yıllar içindeki değişimi şaşırttı! "Yaşlanmışsın"
Ünlü şarkıcı İrem Derici yazı erken getirdi! Yeni şarkısı "Yaz Gülü'nü" takipçileriyle paylaştı: "Çabuk yeni şarkımı dinleyin!"
Ünlü şarkıcı İrem Derici yazı erken getirdi! Yeni şarkısı "Yaz Gülü'nü" takipçileriyle paylaştı: "Çabuk yeni şarkımı dinleyin!"
Ünlü şarkıcıya hapis cezası şoku! O sözleri başını yaktı!
Ünlü şarkıcıya hapis cezası şoku! O sözleri başını yaktı!
Fenomen gelin Hanife Gürdal, gündem olmak için bunu da yaptı! Özelini hiçe sayan ünlü isim kocasıyla yataktaki görüntülerini takipçileriyle paylaştı!
Fenomen gelin Hanife Gürdal, gündem olmak için bunu da yaptı! Özelini hiçe sayan ünlü isim kocasıyla yataktaki görüntülerini takipçileriyle paylaştı!
Son Haberler
Futbol dünyası kahroldu! Eski milli futbolcu Mehmet Oğuz hayatını kaybetti!
Futbol dünyası kahroldu! Eski milli futbolcu Mehmet Oğuz hayatını kaybetti!
Abdullah Ağar'ın gözüne ne oldu? Neden gözünde bandaj var?
Abdullah Ağar'ın gözüne ne oldu? Neden gözünde bandaj var?
Süper Loto sonuçları 27 Kasım 2022 Pazar| 27.11.2022 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı
Süper Loto sonuçları 27 Kasım 2022 Pazar| 27.11.2022 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı
Beklenen tarih açıklandı! İşte TOKİ İstanbul kura çekiminin gerçekleştirileceği tarih...
Beklenen tarih açıklandı! İşte TOKİ İstanbul kura çekiminin gerçekleştirileceği tarih...
Ünlü şarkıcı Serebral Palsi hastası oğlu için yardım istedi! "Tüm sevenlerimden ve Türk halkından dua bekliyorum"
Ünlü şarkıcı Serebral Palsi hastası oğlu için yardım istedi! "Tüm sevenlerimden ve Türk halkından dua bekliyorum"
Yasak Elma dizisindeki hemşire sahnesi tepki çekti! Sosyal medyadaki tepkiler çığ gibi büyüdü!
Yasak Elma dizisindeki hemşire sahnesi tepki çekti! Sosyal medyadaki tepkiler çığ gibi büyüdü!
Ünlü modacı Cemil İpekçi'den çok konuşulacak ilişki itirafı: Türkiye ayağa kalkar
Ünlü modacı Cemil İpekçi'den çok konuşulacak ilişki itirafı: Türkiye ayağa kalkar
Çok Okunanlar
Tolgahan Nurhak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı? Hangi mevkide oynuyor? Tolgahan Nurhak biyografisi
Tolgahan Nurhak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı? Hangi mevkide oynuyor? Tolgahan Nurhak biyografisi
Güldür Güldür Show'un Kemal Kılıçdaroğlu skeci izleyenleri kırdı geçirdi! Adaylığını tiye aldılar: "Muhalefet yapmaya alıştım, ülke yönetemem"
Güldür Güldür Show'un Kemal Kılıçdaroğlu skeci izleyenleri kırdı geçirdi! Adaylığını tiye aldılar: "Muhalefet yapmaya alıştım, ülke yönetemem"
Sosyal medya ikiye bölündü! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in o sözleri sosyal medyada gündem oldu!
Sosyal medya ikiye bölündü! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in o sözleri sosyal medyada gündem oldu!
AFAD duyurdu! Düzce'de 4.3 büyüklüğünde deprem!
AFAD duyurdu! Düzce'de 4.3 büyüklüğünde deprem!
Game of Thrones'un yıldızından kötü haber! Ünlü oyuncu ve müzisyen hayatını kaybetti!
Game of Thrones'un yıldızından kötü haber! Ünlü oyuncu ve müzisyen hayatını kaybetti!
Yalan haberlerin ardı arkası kesilmiyor! "Hande Erçel geçmişini sildiriyor" iddialarına ünlü oyuncudan tepki!
Yalan haberlerin ardı arkası kesilmiyor! "Hande Erçel geçmişini sildiriyor" iddialarına ünlü oyuncudan tepki!
Hadise isyan etti! Sosyal medya paylaşımıyla ateş püskürdü: "Ben bir buçuk senedir bir grup tarafından taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum"
Hadise isyan etti! Sosyal medya paylaşımıyla ateş püskürdü: "Ben bir buçuk senedir bir grup tarafından taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum"
Yorumlananlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var