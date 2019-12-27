Ünlü oyuncu hayranlarını yasa boğdu,evinde ölü bulundu!

Bollywood dünyası yasta... Hint sinemasının önde gelen isimlerinden olan Kushal Punjabi,evinde ölü olarak bulundu. 37 yaşındaki Punjabi'den bir süredir haber alamayan yakınları polise haber verdiler.

POLİS EKİPLERİ CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTILAR

Bundan kısa bir süre sonra polis ekipleri, Punjabi'nin evine gelerek kapıyı kırdılar ve içeri girdiler. Punjabi'nin cansız bedeni ile karşılaşan ekipler, yapılan incelemenin ardından oyuncunun kendi yaşamına kasti olarak son verdiği kanaatine vardı.





OĞLUNA ÖLMEDEN ÖNCE BİR NOT BIRAKTI

Polis kaynaklarından paylaşılan bilgilere göre Punjabi, 3 yaşındaki oğlu için geriye bir not da bıraktı. Ülke basınındaki haberlere göre Punjabi söz konusu notta ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını yazdı. İsim vermeden açıklamalarda bulunan oyuncunun yakınları, Punjabi’nin bir süredir depresyonla mücadele ettiğini öne sürdü.







Kariyerine 1995’te dansçı olarak başlayan Punjabi, televizyon şovlarının yanı sıra birçok filmde de rol aldı...