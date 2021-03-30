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  3. Ünlü oyuncu Hazal Kaya koronavirüse yakalandı!

Ünlü oyuncu Hazal Kaya koronavirüse yakalandı!

Hazal Kaya'dan kötü haber geldi. Ünlü oyuncunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

Ünlü oyuncu Hazal Kaya koronavirüse yakalandı!

Hazal Kaya'nın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Netflix için hazırlanan Pera Palas dizisinin çekimlerine bu nedenle ara verildiği açıklandı.

Selahattin Paşalı ile başrolü paylaşan ünlü oyuncunun koronavirüse yakalanmasından dolayı Emre Şahin'in yönettiği Karga Seven Pictures imzalı dizinin setine 5 gün ara verildiği belirtildi.

Ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın hastalığı hafif geçirdiği öğrenildi.

HAZAL KAYA KİMDİR?

Tam adı Leyla Hazal Kaya olan ünlü oyuncu, Gaziantep'te dünyaya geldi.

Hazal Kaya hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Hazal Kaya kimdir? Kaç yaşında? Boyu kaç? | Hazal kaya koronavirüse mi yakalandı? | Sağlık durumu nasıl?Hazal Kaya kimdir? Kaç yaşında? Boyu kaç?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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