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Ünlü oyuncu İlker Aksum trafik kazası geçirdi: Kullandığı araç takla attı!

Adana'da kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden ünlü oyuncu İlker Aksum trafik kazası yaptı.

Ünlü oyuncu İlker Aksum trafik kazası geçirdi: Kullandığı araç takla attı!

Oyuncu İlker Aksum, Mersin'den Adana Havalimanı'na geldiği sırada 34 CVS 562 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Çevrede kazaya şahit olan esnaf ünlü oyuncunun imdadına yetişti.

Esnaf tarafından, emniyet kemeri sıkışan Aksum araçtan çıkarıldı. Takla atan araçta hasar meydana gelirken Aksum tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tetkiklerin ardından durumunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmayan ünlü oyuncunun taburcu edildiği öğrenildi

Ünlü oyuncu İlker Aksum trafik kazası geçirdi: Kullandığı araç takla attı!

EMNİYET KEMERİ HAYATINI KURTARDI

Refüjdeki ağaca çarparak takla atan aracın içindeki oyuncu İlker Aksum'un hayatını emniyet kemerinin bağlı olması kurtardı.

Ünlü oyuncu İlker Aksum trafik kazası geçirdi: Kullandığı araç takla attı!

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