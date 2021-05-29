Ünlü oyuncu İlker Aksum trafik kazası geçirdi: Kullandığı araç takla attı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi ile ilgili mesaj paylaşımı!

Kan donduran olay! 5 yıldır kayıp olan kadının boşandığı eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı!

İBB Meclisinde skandal! Tevfik Göksu konuşurken 2 kez yayını kestiler, bir kez de elektrik kesildi