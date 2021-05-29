Ünlü oyuncu İlker Aksum trafik kazası geçirdi: Kullandığı araç takla attı!
Adana'da kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden ünlü oyuncu İlker Aksum trafik kazası yaptı.
Oyuncu İlker Aksum, Mersin'den Adana Havalimanı'na geldiği sırada 34 CVS 562 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Çevrede kazaya şahit olan esnaf ünlü oyuncunun imdadına yetişti.
Esnaf tarafından, emniyet kemeri sıkışan Aksum araçtan çıkarıldı. Takla atan araçta hasar meydana gelirken Aksum tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yapılan tetkiklerin ardından durumunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmayan ünlü oyuncunun taburcu edildiği öğrenildi
EMNİYET KEMERİ HAYATINI KURTARDI
Refüjdeki ağaca çarparak takla atan aracın içindeki oyuncu İlker Aksum'un hayatını emniyet kemerinin bağlı olması kurtardı.