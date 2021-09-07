Ünlü oyuncu İncilay Şahin'den acı haber! Hayatını kaybetti!

Son olarak Yasak Elma dizisiyle izleyici karşısına geçen ve birçok önemli yapımda yer alan ünlü tiyatrocu, oyuncu, film yıldızı İncilay Şahin hayatını kaybetti.

Acı haberi 'Oyuncular Sendikası' Twitter hesabından duyurdu.

"Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız İncilay Şahin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun..."

İncilay Şahin kimdir? Nereli, kaç yaşında? İncilay Şahin öldü mü, neden öldü?