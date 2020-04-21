Ünlü oyuncudan takipçisine tepki: Allah'a ve dinime olan inancımı kimse sorgulayamaz

Ünlü oyuncu Sevda Dalgıç, Instagram hesabını sık kullanan isimlerden.

Sevda Dalgıç'ın paylaştığı hikayelerden birinde duvara asılı tek gözü kapalı bir kadın tablosu görüldü. Tabloyu gören bir takipçisi ünlü oyuncuya saygı sınırlarını aşan bir mesaj attı. Takipçisi mesajında "Tek göz ne lan, sen ateist misin?" ifadesini kullandı.

"BU NASIL BİR BAĞNAZLIK?"

Bu duruma sinirlenen ünlü oyuncu, kendisine gelen mesajı paylaşarak "Bu nasıl bir terbiyesizlik, nasıl bir bağnazlık? Benim Allah'a, dinime olan inancımı kimse sorgulayamaz" ifadelerini kullandı.

SEVDA DALGIÇ KİMDİR?

Sevda Dalgıç, 1984 yılında İstanbul’da doğdu.

Eğitimini Sadri Alışık Kültür Merkezi Oyunculuk Bölümü’nde tamamladı. İlk oyunculuk deneyimini yapımcılığını Birol Güven, yönetmenliğini ise Hamdi Alkan’ın üstlendiği 2007 yapımı Arka Sıradakiler dizisiyle yaşadı.

Canlandırdığı Özge karakteri ile ismini geniş kitlelere duyurdu. Henüz 23 yaşındayken oynadığı Arka Sıradakiler dizisiyle tanınan Sevda Dalgıç, televizyon ekranlarına ara vererek Alaçatı'da bir mekan işletmeye başladı.

2018 yılında ise Ceren Moray, Demet Evgar ve Nursel Köse’nin başrollerini paylaştığı Avlu dizisine Bade rolüyle dahil oldu ancak sağlık sorunları nedeniyle yollar ayrıldı.

Sevda Dalgıç, daha sonra Uçankuş TV için program yapmıştır.