Ünlü oyuncu isyan etti: Yatacak yeriniz yok

Sosyal medya hesapları üzerinden hiçbir firmanın reklamını ya da ürün tanıtımını yapmayan başarılı oyuncu Bergüzar Korel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda SMA’lı çocukları kullanarak dolandırıcılık yapan sahtekarlara isyan etti.

Ünlü oyuncu SMA'lı hastalar için iyi kalpli markalara sayfasını açtı. Ama söz verilmesine karşın istediği desteği bulamadı.

Bergüzar Korel "Bağış yapmak zor geldi" ifadesine yer vererek destek vermeyenlere kızdı.

Korel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dolandırıcılara karşı da uyardı

Korel paylaşımında "Çocukların profillerinde belirttikleri kampanyalar dışında hiçbir şahsa para göndermeyin. Dolandırıcılar, sizin yatacak yeriniz yok, toprak bile kabul etmez sizi.." ifadelerini kullandı.

Bergüzar Korel, SMA hastası çocuklar için çağrıda bulundu.

Ünlü oyuncu Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımlar şu ifadeleri kullandı:

"Bir gecede kulüpler için milyonlar toplanırken çocukları yaşatmak için başlatılan kampanyalar o kadar yavaş ilerliyor ki!"

"Bir gecede Beşiktaş’a 10 milyon lira bağışlayan Rahmi Koç’a çağrımdır: Bu çocuklar için de yapabileceğiniz bir şeyler vardır değil mi?"

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel SMA hastası Yusuf Ayaz Melek'in hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabında yaptığı hikaye paylaşımı ile duyurdu. Korel paylaşımına "Güzel yavrum, söyleyecek sözüm yok, Allah ailene sabırlar verin. Cennet bahçelerinde huzur bul inşallah" notunu düştü.

Korel bu paylaşımı sonrası başka bir hikaye daha paylaştı.

Ünlü oyuncu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"O kadar üzgün ve öfkeliyim ki...

Bir gecede kulüpler için milyonlar toplanırken çocukları yaşatmak için başlatılan kampanyalar o kadar yavaş ilerliyor ki bu yavrular ölüyor! Anlatabiliyor muyum?

Bas bas bağırıyoruz zaman yok diye! Aileler yavrularını yaşatmak için kendi imkanları ile kampanya yapıp çırpınıyorlar.

Bir yavrumuz daha melek oldu. Söyleyecek çok sözüm var hiçbiri o ailenin şu an yaşadığı acıyı anlatamaz..:

Bas bas bağırmamın her gün bu çocukları paylaşmamın sebebi bu!

Ne olur hepiniz bir çocuğun kampanyasını sahiplenip paylaşsanız, çağrıda bulunsanız... Ne kaybedersiniz?

Yer yok mu profillerinizde, yukarı kaydırlarınız arasında?"

Korel SMA hastası çocuklar ile ilgili yaptığı bir başka paylaşıma şu notu düşerek takipçilerine çağrıda bulundu:

"Bakın okudunuz, gördünüz haberdar oldunuz bu çocuklardan... Şimdi bu paylaşımlarımı görüp hiçbir şey yapmadan story'lere mi geçeceksiniz, yoksa bu çocuklardan birine imkanınız el verdiğince destek mi olacaksınız?

Bu yavruların hayatta kalması bizim elimizde. Bu ailelerin seslerini duyurmalarında lütfen bana yardım edin."

ÜNLÜ OYUNCU BERGÜZAR KOREL'DEN KOÇ HOLDİNG'E ÇAĞRI

Ünlü oyuncu SMA hastası çocuklar için Koç Holding'e çağrıda bulundu.

Korel paylaşımında "Bir gecede Beşiktaş Kulübüne 10.000.000 TL bağışlayan sayın Rahmi Koç ve Koç Holding her zaman yardımseverliğiniz ile hepimizin saygısını ve sevgisini kazandınız. Benden size açık çağrı: Bu çocuklar için de yapabileceğiniz bir şeyler vardır öyle değil mi? Ve diğer iş insanları; bir çocuğun hayatından daha önemli ne olabilir? Sahiplenin bu yavruları ve hayatlarını kurtarın..." ifadelerine yer verdi.