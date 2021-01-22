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  3. Ünlü oyuncu Kaan Taşaner'in sevgilisi Seray Dura'nın iç çamaşırlı ayna pozları olay yarattı!

Ünlü oyuncu Kaan Taşaner'in sevgilisi Seray Dura'nın iç çamaşırlı ayna pozları olay yarattı!

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Markus karakterini canlandıran ünlü oyuncu Kaan Taşaner geçtiğimiz günlerde genç sevgilisi Seray Dura ile görüntülenmiş ve mutlu bir birliktelikleri olduğunu söylemişti. Seray Dura açıklamanın ardından verdiği pozlarla nefes kesti.

Ünlü oyuncu Kaan Taşaner'in sevgilisi Seray Dura'nın iç çamaşırlı ayna pozları olay yarattı!

 Kaan Taşaner'in kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Seray Dura'nın Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyayı salladı.

Ünlü oyuncu Kaan Taşaner'in sevgilisi Seray Dura'nın iç çamaşırlı ayna pozları olay yarattı!

Sosyal medya hesabından cesur paylaşımlarda bulunan Dura'nın son zamanlarda bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Ünlü oyuncu Kaan Taşaner'in sevgilisi Seray Dura'nın iç çamaşırlı ayna pozları olay yarattı!

Taşaner'in oyuncu sevgilisi Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştığı iç çamaşırlı kareleri takipçileri tarafından da büyük ilgi gördü.

Ünlü oyuncu Kaan Taşaner'in sevgilisi Seray Dura'nın iç çamaşırlı ayna pozları olay yarattı!

İşte Seray Dura'nın iç çamaşırlı ayna pozları;

Ünlü oyuncu Kaan Taşaner'in sevgilisi Seray Dura'nın iç çamaşırlı ayna pozları olay yarattı!

Ünlü oyuncu Kaan Taşaner'in sevgilisi Seray Dura'nın iç çamaşırlı ayna pozları olay yarattı!

25 yaşındaki Seray Dura İstanbul'daki özel bir üniversitenin Sahne Sanatları bölümünden mezun olan Dura oyunculuk ve modellik yapıyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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