Ünlü oyuncu Kaan Taşaner'in sevgilisi Seray Dura'nın iç çamaşırlı ayna pozları olay yarattı!

Kaan Taşaner'in kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Seray Dura'nın Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyayı salladı.

Sosyal medya hesabından cesur paylaşımlarda bulunan Dura'nın son zamanlarda bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Taşaner'in oyuncu sevgilisi Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştığı iç çamaşırlı kareleri takipçileri tarafından da büyük ilgi gördü.

İşte Seray Dura'nın iç çamaşırlı ayna pozları;

25 yaşındaki Seray Dura İstanbul'daki özel bir üniversitenin Sahne Sanatları bölümünden mezun olan Dura oyunculuk ve modellik yapıyor.