Ünlü oyuncu koronavirüsü yendi! Aslı Tandoğan, çocuklarına kavuştu

Güzel oyuncu Aslı Tandoğan bir süre önce ailecek koronavirüse yakalanmış ve hastanede tedavi görmüştü.

Aslı Tandoğan, günler sonra iki çocuğuyla kavuştu. İki çocuğuna sarıldığı fotoğrafı Instagram'dan paylaşan oyuncu, "Biz kavuştuk" dedi.

Aslı Tandoğan, geçtiğimiz günlerde kayınpederi Halil Can Yeşilada'nın cenaze töreninde eşi ve annesiyle koronavirüse yakalandıklarını açıklamıştı.

Kendisinin beş, eşi Cahit Tan Yeşilada'nın 13 gün hastanede kalıp, zor bir süreç geçirdiklerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçileri ile paylaşan Tandoğan, uzun bir aradan sonra çocuklarına kavuştu.