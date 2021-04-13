Ünlü oyuncu Kubilay Aka'ya hapis şoku!

Geçtiğimiz hafta Çukur dizisinde canlandırdığı Celasun karakterinin senaryo gereği ölmesiyle diziye veda eden başarılı oyuncu Kubilay Aka ve bir dönem aşk yaşadığı Beyza Güneş arasındaki gerilim iyice artıyor.

GENÇ OYUNCUYA HAPİS ŞOKU

TV100'de yer alan habere göre, Ünlü oyuncunun uyuduğu esnada çekilmiş fotoğraflarını ve cinsel içerikli mesajlarını ifşa ettiği öne sürülen Beyza Güneş hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Öte yandan Kubilay Aka içinde Güneş'i tehdit ettiği gerekçesiyle 4 yıla kadar hapsi isteniyor.

Olayın bu raddeye gelmesindeki sebep ise Aka, eski sevgilisi Miray Daner'e dönmek isteyince Beyza Güneş, bu duruma sinirlenip genç oyuncunun cinsel içerikli mesajlarını ve uyurken çekilmiş görüntülerini sosyal medyada ifşa etmişti.

"SEN DE YAŞAMAYACAKSIN"

Güneş'in yaptığı ifşanın ardından Kubilay Aka da Güneş'e, ''Yapacağın en büyük kötülüğü yaptın, ben artık yaşamıyorum ama sen de yaşamayacaksın. Sen bir k.....sın'' şeklinde tehdit mesajı göndermişti.

Yaşanan tehdit ve ifşa olayın ardından mahkemeye giden tartışmaya ilişkin savcılık yürütülen soruşturma sonunda Kubilay Aka ve Beyza Güneş hakkında karşılıklı müşteki-şüpheli olarak yer aldıkları bir dava açtı. Ünlü oyuncunun tehdit ve hakaretten 4 yıla kadar hapsini istediği bilgisine ulaşıldı.