Ünlü oyuncu Melisa Döngel Deniz Şahin ile yeni aşka yelken açtı!

Geçtiğimiz haftalarda sosyetik güzel Şeyma Subaşı'nın Guido Senia ile aşk dedikodularına karışan ünlü oyuncu Melisa Döngel, yeni aşkını itiraf etti. Döngel, Instagram hesabından yayınladığı kare ile ile iş insanı Deniz Şahin ile birliktelik yaşadığını duyurdu.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Melisa Döngel son zamanlarda hakkında çıkan aşk dedikoduların ardından, yayınladığı son gönderisi ile adeta sessizliğini bozdu. Böylelikle hakkında çıkan iddiaları da yalanlamış olan 21 yaşındaki oyuncuya takipçileri, "Mutluluklar" şeklinde yorumlar yaptı.

"FLÖRTÜM DE YOK, ŞAŞIRIYORUM"

Geçtiğimiz haftalarda kalbinin boş olduğunu ifade eden Döngel, "Sevgili olarak benim vaktim var ama bana vakit ayıran yok. Herkesin sevgilisi var, benim yok. Boşum. Flörtüm de yok, şaşırıyorum" şeklinde konuşmuştu.

Melisa Döngel'in sevgilisi kimdir? Deniz Şahin nereli, kaç yaşında?