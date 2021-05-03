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  3. Ünlü oyuncu Melisa Döngel Deniz Şahin ile yeni aşka yelken açtı!

Ünlü oyuncu Melisa Döngel Deniz Şahin ile yeni aşka yelken açtı!

Son zamanlarda 'Sen Çal Kapımı' adlı dizisinde Ceren karakterine hayat veren Melisa Döngel, iş insanı Deniz Şahin ile aşk yaşadığını sosyal medya hesabından ilan etti.

Ünlü oyuncu Melisa Döngel Deniz Şahin ile yeni aşka yelken açtı!

Geçtiğimiz haftalarda sosyetik güzel Şeyma Subaşı'nın Guido Senia ile aşk dedikodularına karışan ünlü oyuncu Melisa Döngel, yeni aşkını itiraf etti. Döngel, Instagram hesabından yayınladığı kare ile ile iş insanı Deniz Şahin ile birliktelik yaşadığını duyurdu.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

 Melisa Döngel son zamanlarda hakkında çıkan aşk dedikoduların ardından, yayınladığı son gönderisi ile adeta sessizliğini bozdu. Böylelikle hakkında çıkan iddiaları da yalanlamış olan 21 yaşındaki oyuncuya takipçileri, "Mutluluklar" şeklinde yorumlar yaptı.

Ünlü oyuncu Melisa Döngel Deniz Şahin ile yeni aşka yelken açtı!

"FLÖRTÜM DE YOK, ŞAŞIRIYORUM"

Geçtiğimiz haftalarda kalbinin boş olduğunu ifade eden Döngel, "Sevgili olarak benim vaktim var ama bana vakit ayıran yok. Herkesin sevgilisi var, benim yok. Boşum. Flörtüm de yok, şaşırıyorum" şeklinde konuşmuştu.

{TITLE_STRIP}Melisa Döngel'in sevgilisi kimdir? Deniz Şahin nereli, kaç yaşında?

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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