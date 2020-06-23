Ünlü oyuncu Mert Turak dünya evine girdi! Mert Turak kimdir? Mert Turak eşi

Mucize Aşk filmiyle hafızalara kazınan Mert Durak dün sevgilisi Birgül Kurtçu ile dünya evine girdi. Oyuncu, güzel haberi sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

Ünlü oyuncunun ' En uzun güne uyandık' notuyla paylaştığı fotoğrafta çiftin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Ünlü çiftin bu fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Nikah törenlerinde çifti usta sanatçı Haldun Dormen ve Müfit Can Saçıntı da yalnız bırakmadı.

HALDUN DORMEN ÇİFTİ YALNIZ BIRAKMADI

Müfit Can Saçıntı, "Oyuncu arkadaşımız, kardeşimiz, canımız Mert Turak, sevgili Birgül Kurtçu ile evlendi. Ömür boyu mutluluklar diliyorum" mesajını yayınladı. 40 yaşındaki oyuncu, Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşıma, "Teşekkürler Haldun hocam. Nice eş, dost Kadıköy'den Beşiktaş'a geçemedi. 90 yaşındaki Haldun Dorman, canım cananım hocam, taktı maskeyi geldi" notunu ekleyerek usta sanatçıya teşekkür etti.

MERT TURAK KİMDİR?

Mert Turak, 29 Mart 1980'da doğdu. İzmir’de dünyaya gelmiştir. Baba tarafından aslen Malatyalı olan Mert Turak'ın annesi Makedonya asıllıdır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Mert Turak, sonrasında İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'nde ileri oyunculuk dalında yüksek lisans yapmıştır.

1 Ocak 2015 tarihinde vizyona giren, senaryosunu yazan ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı "Mucize" adlı sinema filminde Talat Bulut başrolde olarak bir öğretmeni canlandırırken Mahsun Kırmızıgül, Mert Turak, Erdem Yener, Büşra Pekin ile birlikte rol aldı.

Ödülleri :

2005 - Sadri Alışık Tiyatrosu Müzikal Komedi Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünü (Kantocu)

Tiyatro Oyunları :

2012 - Ateşli Sabır (Postacı) : Antonio Skarmeta - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2010 - Romeo ve Juliet : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2010 - Sen Olmak Nedir? (Yazar:Nur Can Kara) - Tiyatro Halt

2010 - Kafes (oyun) : Mario Fratti - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2009 - Cabaret : Joe Masteroff - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2008 - Leonce ile Lena : Georg Büchner - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2008 - Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2005 - Eskici Dükkanı : Orhan Kemal - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2005 - Kantocu : Haldun Dormen - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2003 - Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Filmleri ve Dizileri :

2014 - Mucize (Sinema Filmi)

2014 - Yeşil Deniz (TV Dizisi)

2013 - Beni Böyle Sev (Nezih) (TV Dizisi)

2012 - Babalar Ve Evlatlar (TV Dizisi)

2011 - Başrolde Aşk (Aytek) (TV Dizisi)

2009 - Hamileyim Hamile (Tarık) (Sinema Filmi)

2007 - Şöhret Okulu (TV Dizisi)

2007 - Komiser Nevzat (Çiroz) (TV Dizisi)

2005 - Maki (Ahmet) (TV Dizisi)

2004 - Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (TV Dizisi)

2004 - Size Baba Diyebilir Miyim? (TV Dizisi)

2001 - Cesur Kuşku (TV Dizisi)

2000 - Gece Martıları (Kısa Film)

1999 - 2001 - Yılan Hikayesi (Komiser) (TV Dizisi)

ROL ALDIĞI OYUNLAR

Ateşli Sabır (Postacı) : ANTONİO SKARMETA - İstanbul Şehir Tiyatrosu 2012

Romeo ve Juliet : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010

Sen Olmak Nedir? (Yazar:Nur Can Kara) - Tiyatro Halt- 2010

Kafes (oyun) : Mario Fratti - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010

Cabaret : Joe Masteroff - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2009

Leonce ile Lena : Georg Büchner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008

Eskici Dükkanı : Orhan Kemal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2005

Kantocu : Haldun Dormen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2005

Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003