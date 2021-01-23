Ünlü oyuncu Merve Oflaz saldırıya uğradı!

İş insanı Allan Hakko ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde sıkça adı anılan güzel oyuncu Merve Oflaz, geçtiğimiz günlerde talihsiz bir saldırıya uğradı.

Öğle saatlerinde işe gitmek için evden çıkan genç oyuncu aracının cam tavanında kırıklar ve bazı bölümlerinde darbe izlerini fark etti.

Gördüğü manzara karşısında şok geçiren Oflaz, polis merkezine giderek, olayla ilgili hemen şikayetçi oldu.

Oflaz, polis merkezinde verdiği ifadede meydana gelen maddi hasarın tam olarak değerini bilmediğini, şüphelendiği birinin de olmadığını kaydetti. Aracına zarar veren şahıs veya şahısların tespit edilmesini isteyen ünlü oyuncunun ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Emniyet güçleri ise cadde üzerinde bulunan kamera görüntülerinin incelenmesi için çalışma başlattı.