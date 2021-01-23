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Ünlü oyuncu Merve Oflaz saldırıya uğradı!

Ünlü oyuncu Merve Oflaz'ın Bebek'te park ettiği aracı kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Ünlü oyuncu Merve Oflaz saldırıya uğradı!

İş insanı Allan Hakko ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde sıkça adı anılan güzel oyuncu Merve Oflaz, geçtiğimiz günlerde talihsiz bir saldırıya uğradı.

Ünlü oyuncu Merve Oflaz saldırıya uğradı!

Öğle saatlerinde işe gitmek için evden çıkan genç oyuncu aracının cam tavanında kırıklar ve bazı bölümlerinde darbe izlerini fark etti.

Ünlü oyuncu Merve Oflaz saldırıya uğradı!

Gördüğü manzara karşısında şok geçiren Oflaz, polis merkezine giderek, olayla ilgili hemen şikayetçi oldu.

Ünlü oyuncu Merve Oflaz saldırıya uğradı!

Oflaz, polis merkezinde verdiği ifadede meydana gelen maddi hasarın tam olarak değerini bilmediğini, şüphelendiği birinin de olmadığını kaydetti. Aracına zarar veren şahıs veya şahısların tespit edilmesini isteyen ünlü oyuncunun ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Emniyet güçleri ise cadde üzerinde bulunan kamera görüntülerinin incelenmesi için çalışma başlattı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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