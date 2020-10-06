Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'a 12 yıl hapis cezası şoku magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Oyuncu 2012 yılında evlendiği eşi Nagehan Şaşmaz'ın gizlice ele geçirdiği ses kayıtları ve WhatsApp yazışmaların yer aldığı bir CD’yi mahkemeye delil olarak sununca olanlar oldu.

11 ayrı ses kaydı ve WhatsApp yazışmalarının ‘evlilik birliği içinde özel konuşmalarını yasal olmayan yollarla kayıt altına alındığını’ belirten Nagehan Şaşmaz , Necati Şaşmaz'dan şikayetçi oldu.

KENDİ BİLGİSAYARINDAN YAZIŞMALARI TAKİP ETTİ

Şikayet dilekçesinde; Necati Şaşmaz’ın boşanma davasında eşinin aleyhine delil olarak kullandığı ses kayıtlarını cep telefonuna kaydettiği, Nagehan Şaşmaz’dan habersiz cep telefonunu alarak WhatsApp Web QR kodunu okutarak kendi bilgisayarından yazışmalarını takip ettiği iddia edildi. Boşanma davasına bakan Anadolu Adliyesi Aile Mahkemesi, delil olarak olarak kayıt ve yazışmalarla ilişkin bilirkişi raporu aldırdı. Ses kayıtlarının da dökümü istendi.

TARAFLAR UZLAŞAMAYINCA İDDİANAME DÜZENLENDİ

Nagehan Şaşmaz’ın şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Necati Şaşmaz, verdiği ifadede kayıt ve yazışmaları eşinin bilgisi doğrultusunda aldığını söyledi. Savcılık suçların uzlaşma kapsamında olduğunu belirterek uzlaştırma müessesini devreye soktu ancak taraflar uzlaşmadı.

Savcılık, Necati Şaşmaz hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etme’ ve ‘zincirleme şekilde haberleşmenin gizliliği ihlali’ suçlarından iddianame düzenledi. Hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istenen Şaşmaz’ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

NAGEHAN ŞAŞMAZ KİMDİR?

Nagehan Şaşmaz 1992 yılında dünyaya geldi. İlköğretim ve lise eğitiminin ardından üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı.

2012 yılında Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı "Polat Alemdar" karakteri ile adını duyuran Necati Şaşmaz ile dünya evine girdi.

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