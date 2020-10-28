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Ünlü oyuncu Nicole Kidman'dan kızlarına Instagram yasağı

Oscar ödüllü 53 yaşındaki oyuncu Nicole Kidman, " Loose Women" adlı talk show konuk oldu. Kidman konuk olduğu programda kızlarına İnstagram hesabı açması için vermediğini söyledi.

Ünlü oyuncu Nicole Kidman'dan kızlarına Instagram yasağı 1110

Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman, İngiltere'deki Loose Women adlı talk show programına konuk oldu.