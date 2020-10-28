Ünlü oyuncu Nicole Kidman'dan kızlarına Instagram yasağı Oscar ödüllü 53 yaşındaki oyuncu Nicole Kidman, " Loose Women" adlı talk show konuk oldu. Kidman konuk olduğu programda kızlarına İnstagram hesabı açması için vermediğini söyledi.

1 10 Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman, İngiltere'deki Loose Women adlı talk show programına konuk oldu.