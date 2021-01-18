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Ünlü oyuncu Okan Karacan'ın mutluluk gözyaşları

Koronavirüs sebebiyle 10 gün önce hastanelik olan Okan Karacan güzel haberi sosyal medya hesabında paylaştı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü oyuncu Okan Karacan, durumu kötüleşince hastaneye kaldırılmıştı.

10 günlük tedavinin ardından durumu iyiye giden Karacan, Instagram hesabında paylaşımda bulundu.

Hayatının en zor süreçlerinden birini geride bıraktığını ifade eden ünlü oyuncu, tekrar doğal bir şekilde nefes olabilmenin mutluluğunu yaşadığını söylerken gözyaşlarını tutamadı.

İşte Karacan'ın paylaşımı:

"Herkese merhaba... 10 günlük mücadelenin ardından sizlere yeniden "merhaba" demek istedim. İyi ki varsınız, güzel haberlerle karşınızda olacağım inşallah sevgi ile..."

OKAN KARACAN KİMDİR?

Okan Karacan, 1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Müzikoloji bölümünde eğitimini tamamlayan Karacan, pek çok çocuk tiyatrosunda çalıştı.

Okan Karacan'ın detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Okan Karacan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Okan Karacan eşi ve son haliOkan Karacan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Okan Karacan eşi ve son hali

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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