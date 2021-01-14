Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman 2021?Hasret sona erdi! İstanbul'a kar geliyor! Kar yağışı kaç gün sürecek?Ünlü oyuncu Rojda Demirer ve Ulaş Kıyak nişanlandı!İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Memişoğlu: Her şey planlandığı gibiNuray Sayarı ile günlük burç yorumları 14 Ocak Perşembe 2021Gram, tam, yarım, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar ? 14 Ocak güncel altın fiyatlarıGelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Gelin Kim Oldu? 14 Ocak PerşembeABD'de ortalık karışıyor: Trump, seçimlerdeki hile konusunda haklı mıydı?Galatasaray'da kritik gün! Mustafa Cengiz basın toplantısı saat kaçta ve hangi kanalda?Gelinim Mutfakta Sini Köftesi tarifi | Sini Tepsisi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Ünlü oyuncu Rojda Demirer ve Ulaş Kıyak nişanlandı!

Ünlü oyuncu Rojda Demirer ve Ulaş Kıyak nişanlandı!

Maraşlı' dizisinde canlandırdığı Firuzan karakteriyle televizyon ekranlarına geri dönen Rojda Demirer sevenlerine müjdeli haberi verdi. Demirer, voleybolcu Ulaş Kıyak, ile nişanlandı.

Ünlü oyuncu Rojda Demirer ve Ulaş Kıyak nişanlandı!

Atv ekranlarında geçtiğimiz günlerde yayın hayatına başlayan 'Maraşlı' dizisinin güzel oyuncusu Rojda Demirer 1.5 yıl önce aşk yaşamaya başladığı voleybolcu Ulaş Kıyak ile evlilik yolunda ilk adımını attı.

40 yaşındaki güzel oyuncu ve sevgilisi Ulaş Kıyak önceki gün aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı. İkili, karantina dönemi biterse önümüzdeki yaz nikah masasına oturmayı planlıyor.

ULAŞ KIYAK KİMDİR?

Voleybolcu Kıyak, 11 Ağustos 1981'de Samsun'da dünyaya geldi.Voleybola İstanbul Büyükşehir Belediyesi altyapısında başladı. 2003'te Galatasaray'a geçen oyuncu, bu kulüpte iki yıl görev aldıktan sonra bir sezon İsviçre'nin Chenois Cenevre takımında oynadı.

Detaylı biyografi bilgisine aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz...

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT