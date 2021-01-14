Ünlü oyuncu Rojda Demirer ve Ulaş Kıyak nişanlandı!

Atv ekranlarında geçtiğimiz günlerde yayın hayatına başlayan 'Maraşlı' dizisinin güzel oyuncusu Rojda Demirer 1.5 yıl önce aşk yaşamaya başladığı voleybolcu Ulaş Kıyak ile evlilik yolunda ilk adımını attı.

40 yaşındaki güzel oyuncu ve sevgilisi Ulaş Kıyak önceki gün aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı. İkili, karantina dönemi biterse önümüzdeki yaz nikah masasına oturmayı planlıyor.

ULAŞ KIYAK KİMDİR?

Voleybolcu Kıyak, 11 Ağustos 1981'de Samsun'da dünyaya geldi.Voleybola İstanbul Büyükşehir Belediyesi altyapısında başladı. 2003'te Galatasaray'a geçen oyuncu, bu kulüpte iki yıl görev aldıktan sonra bir sezon İsviçre'nin Chenois Cenevre takımında oynadı.

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