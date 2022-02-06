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  3. Ünlü oyuncu Rojde Demirer'in acı günü! Oğlu hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu Rojde Demirer'in acı günü! Oğlu hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu Rojda Demirer, kedisi Miu'nun hayatını kaybettiğini, "Güle güle git, güzel oğlum benim" ifadeleriyle sevenlerine duyurdu.

Ünlü oyuncu Rojde Demirer'in acı günü! Oğlu hayatını kaybetti! 1110

Ünlü oyuncu Rojda Demirer, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.