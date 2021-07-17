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Ünlü oyuncu Seda Güven'in acı günü! Sosyal medya hesabında duyurdu

Ünlü oyuncu Seda Güven, sosyal medya hesabı üzerinden babası Oğuz Güven'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ünlü oyuncu Seda Güven'in acı günü! Sosyal medya hesabında duyurdu

Ünlü oyuncu Seda Güven, Instagram hesabından paylaştığı mesaj ile babası Oğuz Güven'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Güven  paylaşımında, “Babamız Oğuz Güven’i kaybettik. 17.07.2021 ikindi namazına müteakiben Gaziosmanpaşa Merkez Camii’den kaldırılarak, Pierre Loti mezarlığına defnedilecektir” ifadelerini kullandı.

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Seda Güven'in üzücü duyurusundan sonra sevenleri ve arkadaşları paylaşıma ekledikleri yorumlarla başarılı oyuncuya destek oldu. 

SEDA GÜVEN KİMDİR?

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Seda Güven, 28 Ağustos 1984 tarihinde Balıkesir, Bandırma’da doğmuştur. Bir erkek kardeşi vardır. Marmara Üniversitesi Tekstil Tasarım bölümünden mezun oldu.

Başak Gürsoy’un “BG ajansı”na kaydını yaptırdı. Model olmak isterken hep oyunculuk görüşmelerine çağrıldı, Başak Gürsoy’un tavsiyeleriyle oyuncu oldu. İlk olarak 2002 yılında Ekmek Teknesi’nde oynadı.

Seda Güven, 2010 yılında Vedat Türkali’nin senaryosunu yazdığı “Fatmagül'ün Suçu Ne?” adlı dizide, Beren Saat, Engin Akyürek, Sumru Yavrucuk, Musa Uzunlar, Civan Canova, Fırat Çelik, Murat Daltaban, Buğra Gülsoy, Kaan Taşaner, Deniz Türkali, Engin Öztürk, Esra Dermancıoğlu, Bülent Seyran ile birlikte oynadı.

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