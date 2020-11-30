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Ünlü oyuncu Seda Tosun'un bir zamanlar kedicik olduğu ortaya çıktı!

Mucize filmiyle tanınan oyuncu ve şarkıcı Seda Tosun, Adnan Oktar'ın programına katıldığı ortaya çıktı. Oyuncunun, Adnan Oktar'ın 'kedicikler' olarak hitap ettiği kadınlar arasında olduğu görüldü.

Mahsun Kırmızıgül'ün Mucize filmiyle tanınan oyuncu ve şarkıcı Seda Tosun’un yıllar sonra ortaya çıkan görüntüleri sosyal medyada bomba etkisi yarattı.

Ünlü oyuncu Seda Tosun'un bir zamanlar kedicik olduğu ortaya çıktı!

Oyuncunun, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek” ve “birden fazla kişiyle birlikte ve silahla, cinsel saldırı” gibi onlarca suçtan 150 yıldan bin 365 yıla kadar hapsi talep edilen Adnan Oktar’ın programına katıldığı ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Seda Tosun'un bir zamanlar kedicik olduğu ortaya çıktı!

Oyuncu, geçtiğimiz eylül ayında iki yıldır evli olduğu müzisyen Eymen Adalı’yla nikah masasına oturduktan sonra hiçbir projede yer almamıştı.

Ünlü oyuncu Seda Tosun'un bir zamanlar kedicik olduğu ortaya çıktı!

Tosun, geçtiğimiz eylül ayında eşinden sessiz sedasız boşanmıştı.

Ünlü oyuncu Seda Tosun'un bir zamanlar kedicik olduğu ortaya çıktı!

SEDA TOSUN KİMDİR?

Seda Tosun, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Mahsun Kırmızıgül'ün duygusal sinema filmi "Mucize"nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Tosun, Aydın Üniversitesi Drama Oyunculuk Bölümü bölümü mezunudur.

Balayı ve Mucize filminde başrol oynayarak herkesin tanıdığı bir isim haline gelen genç ve güzel oyuncu Seda Tosun, 1.78 cm boyundadır.

Seda Tosun 2008 yılı Miss Turkey finalistlerindendir.

Ünlü oyuncu Seda Tosun'un bir zamanlar kedicik olduğu ortaya çıktı!

Mucize filminde Deli Aziz karakterinin eşi olan Mızgin'i canlandıran Seda Tosun, Mehmet Ali Erbil ve Cenk Kangöz'le yaşadığı aşklarla da gündeme gelmişti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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