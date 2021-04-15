Ünlü oyuncu Şevket Çoruh koronavirüse yakalandı!

Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Dümbüllü Kavuğu'nun 6'ncı sahibi Çoruh, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını şu sözlerle duyurdu:

"Ah be pozitif bir sen eksiktin. Üzgünüm çok. Sağlık olsun."

8 Mart'ta hayatını kaybeden Rasim Öztekin, geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli simgelerinden biri olan 'Dümbüllü Kavuğu'nu, sağlık sorunları nedeniyle Şevket Çoruh'a devretmişti.

ŞEVKET ÇORUH KİMDİR?

2006 yılından bu yana Arka Sokaklar adlı dizideki Mesut karakterine hayat veren Şevket Çoruh, Dümbüllü'nün orta oyununu temsil eden kavuğunu 20 Eylül 2020 tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenen özel bir devir teslim töreniyle Rasim Öztekin'den devralmıştır.

Şevket Çoruh hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Şevket Çoruh kimdir? Nereli ve kaç yaşında?