Güzel Oyuncu Didem Balçın'ın yüzü tanınmayacak hale geldi. Bir güzellik Merkezinde yaptırdığı ameliyat sonrası yüzü tanınmaz hale gelen Sanem Balçın kendisine tedavi uygulayan doktorun sahte olduğunu öğrendi. Ünlü oyuncu, güzellik merkezi ve sahte doktordan şikayetçi oldu.

Son olarak Çakallarla Dans'ta beyazperdede boy gösteren şu sıralar ise Diriliş Ertuğrul'da rol alan Didem Balçın, geçtiğimiz aylarda bir güzellik merkezine giderek yüzünün daha parlak ve canlı durması için altın iğne denilen bir estetik uygulaması yaptırmak istedi.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Merkezde İran'da tıp eğitimi aldığı iddia edilen bir doktorla anlaşan Balçın, işlem sonrası herhangi bir yan etki yaşamayacağının da garantisini aldı.

Ancak operasyonun yapıldığı gün, genç oyuncunun yüz bölgesinde ağır derece yanma ve ağrı meydana geldi. Fakat doktorlar, genç oyuncuyu iğnelerin etkisi nedeniyle böyle bir şikayet yaşandığını belirterek evine gönderdi.

Kendisine tedavi amaçlı verilen ilaç ve kremleri kullanan Balçın'ın yüzünde meydana gelen şişlik ve ağrılar, yara haline dönüştü. Tanınmaz hale gelen Balçın, kendisine tedavi uygulayan doktoru aradı.

Ancak Balçın, doktorun söz konusu güzellik merkezinden ayrıldığını ve gerçekte doktor olmadığını fark etti. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunan Balçın, güzellik merkezi sahibi ve sahte doktordan şikayetçi oldu.

Ünlü oyuncu tarafından verilen dilekçede; estetik merkezi sahibinin, doktor olmayan kişileri çalıştırarak insanlara zarar vermesine yol açtığı ve kendi yüzündeki yaralar nedeniyle bu kişilerin cezalandırılması gerektiğini kaydetti.

Verdiği fahiş miktardaki paralar nedeniyle dolandırıldığını da kaydeden Balçın'ın ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİDEM BALÇIN KİMDİR?

Didem Balçın, 18 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Özlem adında bir ablası vardır. İstanbullu olan annesi Nur Balçın, 1975 yılında Japonya'da düzenlenen Miss Beauty'de Türkiye'yi temsil etti. TRT Radyosu'nda çalışan babası Gazianteplidir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro ve Oyunculuk Bölümünden mezun oldu.

Taksim-Tünel tarafında ablası ile birlikte "Doda Sanat" adlı bir okul açtı.

2007 yılında Haluk Bilginer ve Sumru Yavrucuk'un başrolllerinde oynadığı "Sevgili Dünürüm" adlı dizide Didem rolünü oynarkenEngin Altan Düzyatan,Cengiz Bozkurt, Rojda Demirer, Halil SezaiParacıkoğlu, Nevra Serezli, Aylin Kontente ile birlikte oldu.

2011 yılında "Firar" adlı dizide Gönül karakterini canlandırırken Caner Cindoruk,İsmail Hacıoğlu, Engin Şenkan, Ece Çeşmioğlu, Eda Özerkan, Haldun Boysan ile beraber rol aldı.

2014 yılında "Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı" adlı sinema filminde Timur Acar,Şevket Çoruh, Gürkan Uygun, Ceyhun Yılmaz, İlker Ayrık başrolleri paylaşırlarken Didem Balçın da Fatma karakterini canlandırmıştır.

10 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de başlayan "Diriliş: Ertuğrul Gazi" adlı dizideEngin Altan Düzyatan, Ertuğrul Gazi'yi canlandırırken Esra Bilgiç, Halime Hatun karakterini canlandırdı. Diğer rollerde ise Kaan Taşaner, Didem Balçın,Serdar Gökhan, Hülya Darcan, Levent Öktem, Hakan Vanlı, Serdar Deniz,Turgut Tunçalp, Mehmet Çevik, Cavit Çetin Güner, Hande Subaşı ve Osman Soykut gibi isimler rol aldı.

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :

2007 - Gereği Düşünüldü ( Levent Kırca Tiyatrosu)

2005 - 2007 - Ateşin Düştüğü Yer ( Levent Kırca Tiyatrosu)

2003 - Kafkas Tebeşir Dairesi (Okul Oyunu)

2003 - Ay Carmela (Mezuniyet Tezi)

2002 - Bernarda Alba'nın Evi (Okul Oyunu)

Filmleri ve Dizileri :

2014 - Diriliş: Ertuğrul (Selcan Hatun) (TV Dizisi)

2014 - Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Fatma) (Sinema Filmi)

2014 - Oflu Hoca'nın Şifresi (Asiye) (Sinema Filmi)

2014 - Gulyabani (Yasemin) (Sinema Filmi)

2013 - I II III IV (Ebru) (Kısa Film)

2012 - Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede (Fatma) (Sinema Filmi)

2012 - Göl Zamanı (Şahika) (Sinema Filmi)

2012 - Açlığa Doymak (Burcu) (Sinema Filmi)

2011 - Firar (Gönül) (TV Dizisi)

2010 - Çıkış Noktası (Nil) (Sinema Filmi)

2010 - Çakallarla Dans (Fatma) (Sinema Filmi)

2010 - Kadınları Anlama Kılavuzu (Özge) (TV Dizisi)

2011 - Farklı Desenler 2. Sezon (Rüya Aydın Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2009 - Olacak O Kadar (Sunucu) (TV Dizisi)

2009 - Kasaba (Iraz) (TV Dizisi)

2009 - Başka Dilde Aşk (Leyla) (Sinema Filmi)

2007 - Sevgili Dünürüm (Didem) (TV Dizisi)

2007 - Hayattan Korkma (Tuğba) (Sinema Filmi)

2007 - Gurbet Yolcuları (Seher) (TV Dizisi)

2006 - Gözyaşı Çetesi (Mine) (TV Dizisi)

2006 - 29-30 (Bilge) (TV Dizisi)

2005 - Rüzgarlı Bahçe (Menekşe) (TV Dizisi)

2003 - Serseri Aşıklar (Yeliz) (TV Dizisi)

2003 - Gurbet Kadını (Gülnaz 2 ) (TV Dizisi)