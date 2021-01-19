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  3. Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman trafik kazası geçirdi! Tolgahan Sayışman sağlık durumu nasıl?

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman trafik kazası geçirdi! Tolgahan Sayışman sağlık durumu nasıl?

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman adeta ölümden döndü. İş görüşmesi için İzmir’e giden ünlü oyuncu ve arkadaşı, dönüş yolunda kaza geçirdi.

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman trafik kazası geçirdi! Tolgahan Sayışman sağlık durumu nasıl?

Almeda Abazi ile mutlu bir evlilik hayatı olan yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman trafik kazası geçirdi.

Tolgahan Sayışman, geçtiğimiz hafta bir iş görüşmesi için Tuncay isimli yakın arkadaşıyla beraber karayoluyla İzmir'e gitti.

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman trafik kazası geçirdi! Tolgahan Sayışman sağlık durumu nasıl?

İkili, dönüş yolunda Yalova civarında kaza yaptı. Sürücü koltuğunda oturan Sayışman'ın arkadaşı, önlerinde kaza yapan başka bir araca vurmamak için manevra yapınca araçları takla attı.

EMNİYET KEMERİ KURTARDI

Tolgahan Sayışman ve arkadaşı, aracın hava yastıkları ve takılı olan emniyet kemerleri sayesinde kazadan ciddi bir yara almadan kurtuldu.

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman trafik kazası geçirdi! Tolgahan Sayışman sağlık durumu nasıl?

Olay yerine gelen polis ekipleri ve jandarmanın yardımıyla araçlar çekildi. Sayışman ile arkadaşı önce hastaneye kaldırıldı, ardından özel bir araçla evlerine gönderildi.

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman trafik kazası geçirdi! Tolgahan Sayışman sağlık durumu nasıl?

Geçtiğimiz hafta geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen Tolgahan Sayışman, önceki gün evinin bahçesinde ailesiyle karın keyfini yaptı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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