Ünlü oyuncu trafik kazası yapmıştı! Kazanın nedeni belli oldu

Ünlü oyuncu Burak Deniz, önceki akşam Bebek-Arnavutköy Caddesi'nde aracıyla giderken bir motosiklet sürücüsüne çarptı.

Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle önündeki başka bir araca çarpıp yere yuvarlandı. Can kaybının olmadığı kazanın ardından olay yerine gelen polis ekiplerini gören Burak Deniz, aracına binerek kaza yerinden uzaklaştı. Ünlü oyuncu, Kuruçeşme ışıklarda polis ekipleri tarafından durduruldu.

1.77 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Olay yerine getirilen Burak Deniz’in 1.77 promil alkollü olduğu tespit edildi. Arnavutköy Polis Merkezi’ne getirilerek ifadesi alınan oyuncunun ehliyetine 6 ay el konuldu ve 1228 lira para cezası kesildi.

NE OLMUŞTU?

Ünlü oyuncu Burak Deniz aracıyla seyir halindeyken önündeki motosiklet sürücüsüne arkadan çarpmıştı. Kaza güvenlik kameralarına da yansımıştı. Kazada can kaybı yaşanmadı. Emniyet güçlerinin yaptığı tetkiklerin ardından Burak Deniz'in ehliyetine el konulmuştu. Kaza sonrası açıklama yapan Burak Deniz ise sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti.

BURAK DENİZ KİMDİR?

Burak Deniz, 20 Ekim 1989 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Anne baba O küçükken ayrılmışlar. Üniversitede sanat tarihi okudu.

Burak Deniz, 2011 yılında yapımcılığını Timur Savcı'nın yaptığı "Kolej Günlüğü" adlı dizide Onur karakterini canlandırırken,Özge Çelik ve Furkan Andıç ile birlikte oynadı.

2012 yılında "Sultan" dizisinde Tarık karakterini canlandırırken, Nurgül Yeşilçay, Şahin Irmak,Nur Sürer, Settar Tanrıöğen ile oynadı.

2013 - 2014 yılları arasında "Kaçak" dizisinde Burak Topçuoğlu karakterini canlandırırken, Gürkan Uygun, Berk Hakman, Begüm Birgören, Yağmur Tanrısevsin, İnanç Konukçu, Hasan Küçükçetin ile beraber rol almıştır.

2015 yılında "Tatlı Küçük Yalancılar" adlı dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız,Büşra Develi, Burak Deniz, Melisa Şenolsun, Beste Kökdemir, Dilan Çiçek Deniz ile birlikte oynadılar.

Filmleri ve Dizileri :

2015 - Tatlı Küçük Yalancılar (Toprak) (TV Dizisi)

2015 - Medcezir (Aras) (TV Dizisi)

2013 - 2014 - Kaçak (Burak Topçuoğlu) (TV Dizisi)

2012 - Sultan (Tarık) (TV Dizisi)

2011 - Kolej Günlüğü (Onur) (TV Dizisi)

Burak Deniz motosikletliye çarptı ehliyetine el konuldu