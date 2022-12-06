Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün iddialı pozlarıyla adeta büyüledi! Los Angeles'ta çektirdiği fotoğraflar göz kamaştırdı!
Los Angeles'ta ELLE dergisinin yeni sayısı için kamera karşısına geçen Tuba Büyüküstün, güzelliğiyle göz kamaştırdı.
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Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün iddialı pozlarıyla adeta büyüledi! Los Angeles'ta çektirdiği fotoğraflar göz kamaştırdı!
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