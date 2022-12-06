Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün iddialı pozlarıyla adeta büyüledi! Los Angeles'ta çektirdiği fotoğraflar göz kamaştırdı!

Los Angeles'ta ELLE dergisinin yeni sayısı için kamera karşısına geçen Tuba Büyüküstün, güzelliğiyle göz kamaştırdı.

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Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün iddialı pozlarıyla adeta büyüledi! Los Angeles'ta çektirdiği fotoğraflar göz kamaştırdı! 1

ELLE dergisinin yeni sayısı için kamera karşısına geçen Tuba Büyüküstün, Los Angeles'te gerçekleştirilen çekimleriyle göz kamaştırdı.

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün iddialı pozlarıyla adeta büyüledi! Los Angeles'ta çektirdiği fotoğraflar göz kamaştırdı! 2

Endülüs esintileri içeren Dior 2023 Resort koleksiyonuyla poz veren güzel oyuncu, harika pozlarıyla adeta büyüledi.

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün iddialı pozlarıyla adeta büyüledi! Los Angeles'ta çektirdiği fotoğraflar göz kamaştırdı! 3

Koleksiyonun kendisini nasıl hissettirdiğini anlatan Büyüküstün şu ifadeleri kullandı:

“Geçen sene pandeminin azaldığı ve insanların hayata karışmaya başladığı o ilk günlerde, bu koleksiyonun Sevilla’da Plaza de España’da yapılan defilesini izlemiş ve çok etkilenmiştim. Müthiş teatral, yaratıcı, insanı içine alan bir defileydi. O yüzden de koleksiyonu giymenin bambaşka bir etkisi oldu üzerimde.”

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün iddialı pozlarıyla adeta büyüledi! Los Angeles'ta çektirdiği fotoğraflar göz kamaştırdı! 4
Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün iddialı pozlarıyla adeta büyüledi! Los Angeles'ta çektirdiği fotoğraflar göz kamaştırdı! 5
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