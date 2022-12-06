Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün iddialı pozlarıyla adeta büyüledi! Los Angeles'ta çektirdiği fotoğraflar göz kamaştırdı!

Koleksiyonun kendisini nasıl hissettirdiğini anlatan Büyüküstün şu ifadeleri kullandı:

“Geçen sene pandeminin azaldığı ve insanların hayata karışmaya başladığı o ilk günlerde, bu koleksiyonun Sevilla’da Plaza de España’da yapılan defilesini izlemiş ve çok etkilenmiştim. Müthiş teatral, yaratıcı, insanı içine alan bir defileydi. O yüzden de koleksiyonu giymenin bambaşka bir etkisi oldu üzerimde.”