Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar hakkında taciz ve şiddet iddiaları!

Hakkında şiddet iddialarıyla gündeme gelen Ufuk Bayraktar daha önce ruhsatsız silah bulundurduğu sebebiyle 6 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. 2019 yılının mart ayında ise tahliye olmuştu. Hapisten çıktıktan sonra eşi Merve Bayraktar’ı aldattığı iddia edilen Bayraktar’ın ismi şimdi de taciz ve tehdit olayına karıştı.

SET ÇALIŞANLARINA ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİASI

Ufuk Bayraktar’ın, çekimleri devam edan ‘Dayı’ filminin setinde iki çalışana şiddet uyguladığı iddia edildi. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Sinema TV Sendikası olayın takipçisi olduklarını bildirdi.

Açıklamanın tam metninde ise şunlar yer alıyor: “Yönetmenliğini Uğur Bayraktar’ın, başrolünü ise kardeşi Ufuk Bayraktar’ın üstlendiği ‘Dayı’ isimli sinema filmi setinde kabul edilemez olaylar yaşanmıştır. Çekimleri Adana’da devam etmekte olan sette makyöz Alev Ünal Nayır ve kuaför Metin Tektaş, oyuncu Ufuk Bayraktar tarafından fiziksel ve sözlü tacize uğramış, tehdit edilmiştir.

Hukuki işlemlerin başlatılmış olduğu sürecin takipçisi olacağımızı, meslektaşlarımız Alev Ünal Nayır ve Metin Tektaş’ın yanında durduğumuzu kamuoyuna birdiririz.

Setlerde yaşanan taciz ve mobbing olaylarını kınıyor,tüm sektör bileşenlerini dayanışmaya çağırıyoruz!”