Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu tanınmaz halde! 60 kilo birden verdi: Görenler 'bu kimdi' diyor!

Yeşim Ceren Bozoğlu, Türk televizyon dünyasının sevilen oyuncularından biri olarak tanınmaktadır. Son dönemde hafızalara Nuran karakteriyle kazınan ünlü oyuncu, son haliyle büyük dikkat çekmektedir. Bir süredir uyguladığı diyet formülü ve geçirdiği mide küçültme ameliyatı sayesinde fazla kilolarından kurtulan Bozoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla herkesi şaşırtmıştır. 60 kilo birden veren oyuncunun dönüşümü, hayranlarından yorum ve beğeni yağmuruna tutulmaktadır.



YEŞİM CEREN BOZOĞLU NASIL ZAYIFLADI





Başarılı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, rol aldığı yapımlardaki performansıyla da adından sıkça söz ettirmektedir. Ancak son zamanlarda gözler onun değişimine odaklanmış durumdadır. Geçirdiği mide küçültme ameliyatı ve disiplinli bir diyet programıyla formunu koruyan Bozoğlu, büyük bir değişim yaşamıştır ve bu değişimle gündem olmuştur.

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Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Yeşim Ceren Bozoğlu, paylaşımlarıyla takipçilerini hayrete düşürmektedir. Güzelliği ve düzgün fiziğiyle beğeni toplayan oyuncu, takipçilerinden "Nereden nereye", "Çok güzelsin", "20 yıl geri gittiniz" gibi olumlu yorumlar almaktadır.

Yeşim Ceren Bozoğlu, 29 Temmuz 1974 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Bozoğlu, sanat yaşamına tiyatro ile adım atmıştır. Mezun olduğu yıl oynadığı tek kişilik "Kadınlar" adlı oyun ile Cumhuriyet gazetesi ve Ayşegül Yüksel tarafından "Yılın Genç Kadın Oyuncusu" seçilmiştir. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Şehir Tiyatroları, Duru Tiyatro gibi önemli topluluklarda yer alan sanatçı, tiyatro oyunlarının yanı sıra sinema ve dizi filmlerde de başarılı performanslar sergilemektedir.

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Yeşim Ceren Bozoğlu'nun zayıflama süreci ve değişimi, sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda sağlık ve özgüven açısından da büyük bir dönüşümün simgesi olmuştur. Oyuncunun disiplinli çalışmaları ve kararlılığı, hayranlarına ilham kaynağı olmaktadır. Gelecek projeleri ve kariyeri merakla beklenen Bozoğlu, Türk televizyon ve sinema sektöründe kendini kanıtlamış bir yetenek olarak adından söz ettirmeye devam edecektir.