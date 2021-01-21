Ünlü oyuncu Algı Eke'den şok itiraf: "Yasak aşk yaşadım" Algı Eke kimdir?

Geçtiğimiz günlerde Zeynep Ocak'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk olan ünlü oyuncu Algı Eke, magazin gündeminde bomba etkisi yaratacak bir itirafta bulundu.

"İĞRENÇ BİR ŞEYDİ"

Özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Algı Eke, "Sadece iki kişinin bildiği bir yasak aşk yaşadın mı?" sorusuna, "Evet yaşadım. İğrenç de bir şeydi. Çok ağrılı bir şey. Keşke onu ve kendimi böyle bir duruma sokmasaydım.

Haz ve adrenalinden başka getirdiği hiçbir şey yok. Duygusal olarak seni çok çökerten bir şey. Şimdi öyle bir şey başıma gelse hiç yaşamamayı tercih ederim.

Artık o konularda kendimi eğittim. Sancılı ilişki istemiyorum. Aşk girince benim aklım uçuyor. Hele 3-6 ay arası kayıp. Mantığım bitiyor, devreden çıkıyor. Ama inşallah artık öyle olmaz." ifadelerini kullandı.

Güzel oyuncunun bu itirafı magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

ALGI EKE KİMDİR?

Algı, 16 Eylül 1985 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Artvinlidir ve Gürcü asıllıdır. Boşanmış bir anne babanın çocuğudur. Annesini 2013 yılının yaz aylarında kaybetmiştir. Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan önce İstanbul Üniversitesi’nde Alman Dili ve Edebiyatı, sonra üniversite eğitimi için Berlin'e gitmiş, burada tiyatro eleştirmenliği ve dramaturji okumuştur.

Türkiye'ye döndükten sonra yönetmen Mustafa Şevki Doğan ile tanışmış ve Baba Ocağı adlı dizi ile televizyondaki oyunculuk hayatına başlamıştır. Ardından sırasıyla Dürüye'nin Güğümleri, Keşanlı Ali Destanı ve Annem Uyurken dizilerinde oynamıştır. Ayrıca Pinhani grubunun Yitirmeden adlı şarkısının klibinde de oynamıştır. 20 Aralık 2013 tarihinde vizyona girmiş olan, başrollerini İlker Ayrık ile paylaştığı "Kedi Özledi" filminde "Kıymet" adlı karakterle romantik komedi türdeki filme hayat vermiştir.

ALGI EKE'NİN ROL ALDIĞI FİLMLER

2009 – Mazi Yarası (Sevda)

2013 – Kedi Özledi (Kıymet Sönmez)

2015 – Guruldayan Kalpler (Vicdan)

2015 – Yok Artık! (Melis)

2016 – Kaygı (Hasret)

2016 – Kaçma Birader (Esma Tunçbilek)

2017 – Kayseri Aslanı: Çin İşi (Zehra)

2017 – Cingöz Recai (Hülya)

2020 – Nasipse Olur (Günfer)

ALGI EKE'NİN ROL ALDIĞI DİZİLER

2008 – Baba Ocağı (Kısmet Kılıçparlar )

2010 – Dürüye'nin Güğümleri (Hayriye Gülbayır)

2011 – Keşanlı Ali Destanı (Fehime)

2012 – Annem Uyurken (İclal Aycan)

2013-2014 – Galip Derviş (Hülya Uçar)

2015 – Ayrılsak da Beraberiz (Berna)

2016 – Hayat Sevince Güzel (Zarife Toprak)

2017 – İsimsizler (Dr. Elif Toprak)

2020 – Hizmetçiler (Atiye)