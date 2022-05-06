Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, bordo dantelli geceliğiyle yürek hoplattı! "Paralar saçıldı, açıldıkça açıldı"Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in açıklamaları Suriyelileri kızdırdı! "Suriyelilere saldıran iğrenç bir kadınsın senden nefret ediyoruz"Ünlü oyuncu kariyer hayatını sonlandırdı. Haberi sosyal medyadan duyurduİBB duyurdu! Gece metrosu seferleri yeniden başlıyor: Geçiş ücretine dikkat!Son dakika | İçişleri Bakanlığı "Açık bir provokasyon ile karşı karşıyayız" diyerek 'Sessiz istila' paylaşımları hakkında duyuruda bulundu!Gelinim Mutfakta 6 Mayıs 2022 Cuma puan durumu | 6 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?6 Mayıs 2022 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuFenomen Mika Raun uzun kazağını sıyırıp, tangasıyla tuvalete oturdu! O utanç anlarını kahkaha atarak kayda aldı!Hamile olduğunu açıklayan Britney Spears'ı giydirebilene aşk olsun! Köpeğine çırılçıplak sarılarak yaptığı paylaşım olay yarattı!Son dakika | MHP lideri Bahçeli'den Ümit Özdağ için sert sözler: "Bakanlık önünde magandalık yapanlar, ateşle oynayan provokatörlerdir"
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Ünlü oyuncu kariyer hayatını sonlandırdı. Haberi sosyal medyadan duyurdu

Ünlü oyuncu kariyer hayatını sonlandırdı. Haberi sosyal medyadan duyurdu

Sinema ve dizi oyuncusu Özlem Yılmaz, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile oyunculuğu bıraktığını duyurdu.

Ünlü oyuncu kariyer hayatını sonlandırdı. Haberi sosyal medyadan duyurdu

Dedektif Memoli, Unutulmaz, Servet Avcısı, Ağlama Anne, Emanet, Zoraki gibi dizilerde kendinden söz ettirmişti. .19 yaşında oyunculuk kariyerine başlayan oyuncu , 15 yılın ardından kariyerini bıraktı.

dxhisc4wsaaus-e.jpg

Hayranlarını üzen haberi sosyal medya hesabından paylaşan Yılmaz, "Uzun zamandır yeni proje beklentisiyle aldığım yorumlar ve sorular üzerine paylaşma gereksinimi duyduğu, tek nefeste alınmadığına emin olabileceğiniz; bundan sonraki süreç ile ilgili kararım; ekranlarda olmayacağım." diyerek haberi sosyal medya paylaştı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT