Ünlü oyuncu kariyer hayatını sonlandırdı. Haberi sosyal medyadan duyurdu
Sinema ve dizi oyuncusu Özlem Yılmaz, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile oyunculuğu bıraktığını duyurdu.
Dedektif Memoli, Unutulmaz, Servet Avcısı, Ağlama Anne, Emanet, Zoraki gibi dizilerde kendinden söz ettirmişti. .19 yaşında oyunculuk kariyerine başlayan oyuncu , 15 yılın ardından kariyerini bıraktı.
Hayranlarını üzen haberi sosyal medya hesabından paylaşan Yılmaz, "Uzun zamandır yeni proje beklentisiyle aldığım yorumlar ve sorular üzerine paylaşma gereksinimi duyduğu, tek nefeste alınmadığına emin olabileceğiniz; bundan sonraki süreç ile ilgili kararım; ekranlarda olmayacağım." diyerek haberi sosyal medya paylaştı.