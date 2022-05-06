Ünlü oyuncu kariyer hayatını sonlandırdı. Haberi sosyal medyadan duyurdu

Son dakika | İçişleri Bakanlığı "Açık bir provokasyon ile karşı karşıyayız" diyerek 'Sessiz istila' paylaşımları hakkında duyuruda bulundu!

Müge Anlı canlı yayında Neslihan Örs'ü kaçıran Pakistanlı Rana'ya hayatının dersi verdi! O konuştu Türk halkının içinin yağları eridi! "Kocan diyemiyorum, o bir pedofili!"

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