Ünlü oyuncudan İmamoğlu'na şok sözler!

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya şu sırılara "Gel Dese Aşk" isimli diziyle ekranlara dönüş yaptı.

Ünlü oyuncu set işçileriyle çektiği koronavirüs klibi nedeniyle tepki toplamıştı. Petekkaya yeni bir olayla gündeme geldi.

Sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hakaret içerikli yorumlarda bulunan Erkan Petekkaya gündeme bomba gibi düştü. Ekrem İmamoğlu’nun bir paylaşımının altına "Terbiyesiz, Defol" gibi tepkilerde bulunan ünlü oyuncu şoke etti.

Sözleri ile birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çeken oyuncunun hesabı askıya alındı. Hem Twitter hem de Instagram hesabı kapanan Petekkaya'nın hacklenip hacklenmediği merak konusu oldu.

ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?

Erkan Petekkaya 11 Aralık 1970 yılında Elazığ'da dünyaya geldi.

Hayatı ve kariyeri

Diyarbakırlı olmasına rağmen Elâzığ doğumlu olan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası’nda geçirmiştir. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okumuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan Petekkaya, 1993’ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almaktadır. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam eder. 1999 yılında Aynalı Tahir adlı dizi için kamera karşısına geçer.

Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp projelerinde yer alan Petekkaya, Kanal D'de ekrana gelen Serseri adlı televizyon dizisinde canlandırdığı “Bülent” karakteriyle komedi alanında da rol alır. 2005 yılında Köpek dizisi ile ekranlarda görünmeye devam eder ve bu dizide canlandırdığı Yılmaz karakteriyle Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterilir. 2005-2007 yayın döneminde atv'de ekrana gelen Beyaz Gelincik adlı televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer’i canlandırmıştır.

2007 Ekim ayında başlayan Sessiz Fırtına adlı televizyon dizisinde Yiğit Sancaktar'ı canlandırmaktadır. Dizinin yayınına Mart 2008'de 19. bölümünün ardından son verilmiştir. Petekkaya yine 2008 de başka bir dizide (Star TV) yer alarak Son Bahar adlı televiyon dizisinde Holding'de yönetici olan “Galip”'i canlandırmıştır. 2010 yılında da Hanımeli Sokağı adlı dizide oynamıştır. 2010-2012 yılları arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Ali Kaptan adlı karakteri canlandırmıştır. Bu dizide acımasız bir kişiliği olan fakat daha sonraları yaptıklarından pişmanlık duymuş bir babayı oynamıştır.

Rol aldığı tiyatro oyunları

Deli Dumrul : Güngör Dilmen - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2001

Düdükçülerle Fırçacıların Savaşı : Aziz Nesin - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1997

Kanlı Düğün : Federico Garcia Lorca - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1996

Korku (oyun) : Orhan Asena - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1994

Sokak Kedisi Marilu : Yeşim Dorman - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1993

Mitos Güzeli : Coşkun Irmak - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1993