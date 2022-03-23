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Ünlü oyuncular hakkında önemli gelişme! Eda Ece ve Aslı Enver Disney Plus ile anlaşıyor

Eda Ece ve Aslı Enver, Disney Plus ile anlaşacağı iddia edildi. Türkiye'nin önemli isimleri dünya devi Disney Plus'la anlaşmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncular hakkında önemli gelişme! Eda Ece ve Aslı Enver Disney Plus ile anlaşıyor

Dünya devi Disney Plus ülkemizin dizi ve film pazarına hızlı bir giriş yapmak için gün sayıyor. Türkiye yapılanmasını Cenk Soner ve Mehmet İçağasıoğlu’nun yönettiği platform, tüm dünyada geniş hayran kitlesi olan oyuncularla ses getirecek anlaşmalar yapmaya devam ediyor. Halit Ergenç, Can Yaman, Cansu Dere, Yılmaz Erdoğan, Ata Demirer, Aras Bulut İynemli, Pınar Deniz, Hande Erçel, Demet Özdemir ve Burak Deniz gibi starlar Disney Plus’ın yetenek ve marka yüzü oldu.

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İKİ OYUNCU DAHA DEV KADRODA

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, bu ünlü isimlere her geçen yıl kariyerlerindeki yükselişlerine devam eden 2 başarılı oyuncu Aslı Enver ve Eda Ece’de katıldı. Mayıs sonu, haziran başı gibi yayında olması planlanan platformun olay yaratacak atakları devam edecek.

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