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Ünlü oyuncular sevişme sahnelerini çok rahat çektiklerini dile getirdi!

Netflix’in yeni dönem dizisi Bridgerton’un oyuncularında Phoebe Dynevor ile Jonathan Bailey dizideki sevişme sahneleri ile gündem olmuştu. İkili sahneleri çok rahat çektiklerini dile getirdi.

Ünlü oyuncular sevişme sahnelerini çok rahat çektiklerini dile getirdi!

Cesur sahnelerle adından söz ettiren Netflix'in yeni dizisi  Bridgerton'ın ünlü oyuncuları Phoebe Dynevor ile Jonathan Bailey çok konuşulan sevişme sahneleri ile ilgili konuştu.

Yapımcı Shonda Rhimes'ın Netflix'le uzun soluklu genel anlaşması kapsamında piyasaya sürülen ilk senaryolu Shondaland dizisi olan Bridgerton, Julia Quinn'in kitap serisine dayanıyor. Daphne ve Duke arasındaki çekim ve onların etrafında yaşananları konu alan dizi büyük ilgi görüyor.

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Bridgerton dizisindeki cesur sahnelerindeki performanslarıyla hem övgü toplayan hem de şaşırtan başrol oyuncuları Phoebe Dynevor ile Jonathan Bailey, sevişme sahneleri hakkında konuştu.

Daphne’yi canlandıran Phoebe Dynevor; 'Benim için gerçekten önemli olan bu aşk hikayesi sayesinde Daphne'nin kendini bulması ve bir kadın olarak ne istediğini ve neye ihtiyacı olduğunu bulması. Daphne'nin yolculuğu için gerçekten çok önemli. Seks ya da yakınlık hakkında hiçbir şey bilmiyor, bu sadece hakkında hiç konuşulmayan ya da tartışılmayan bir şey, bu yüzden onun ne olduğu hakkında hiçbir fikri yok. Genç bir kadın olarak görülmesi gerçekten önemli olan dizinin bir parçası olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Her şeyin bir erkeğin cinsel arzusuyla ilgili olmadığına dair bir hatırlatma.' diyor.

SEVİŞME KOÇUYLA ÇALIŞTILAR

Anthony Bridgerton'ı canlandıran Johnny Bailey, dizinin sevişme koçu Lizzy Talbot'un oyuncuları çok rahatlattığını dile getirdi. Yönetmen sete gelene kadar sevişme koçu ile seks sahnelerinin üzerinden geçtiklerini söyleyen Bailey, seksin içindeki gücü sahneye yansıtmanın yollarını birlikte arıyoruz dedi. Seksle ilgili söylenecek çok şey var diye aktör sözlerini şöyle sürdürdü;

'Sahnelerin koreografisi gerçek bir süreçti. Samimiyet koordinatörleri, bu hikayeleri anlattığınız şekilde insanların güvenliğini ve güvenliğini kökten değiştirdiler ve haklı olarak. Size sınırlarınızı ve diğer aktörle paylaşmak isteyip istemediğiniz tüm deneyimlerinizi sorarlar, böylece kendiniz olarak yetkilendirilirsiniz.'

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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