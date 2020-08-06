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  3. Ünlü oyuncuların bu değişimlerine inanamayacaksınız!

Ünlü oyuncuların bu değişimlerine inanamayacaksınız!

Birbirinden başarılı oyuncular, canlandıracakları karakter için zaman zaman bambaşka hallere bürünebiliyorlar. İşte plastik makyajla değişen ünlülerin şaşırtıcı değişimleri...

Ünlü oyuncuların bu değişimlerine inanamayacaksınız! 1148

Pepper (American Horror Story)