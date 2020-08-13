Ünlü oyuncunun görümcesi: Kardeşim karısını ve beni öldürmek istedi

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteri ile tanınan Damla Ersubaşı, son zamanlarda özel hayatında yaşadığı problemlerle gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz aylarda ikinci çocuğunu dünyaya getiren Ersubaşı, hamileyken ihanete uğradığı haberleriyle dağılmış, olayın sonrasında yaptığı açıklamada ise "Boşanma var diyemem, olayı atlatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

"KIZ KARDEŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU"

Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, gece kulübü işletmecisi olan Mustafa Can Keser'in 2017 yılında eşine ve kız kardeşine uyguladığı şiddet nedeniyle mahkemelik olduğu öğrenildi. Keser'in ofisinde yaşanan olay sonrası oyuncu Ersubaşı'nın eşinden şikayetçi olmadığı fakat görümcesi Alev Keser'in şikayetçi olarak kardeşinin cezalandırılmasını istediği; bunun üzerine Keser'in 'kasten yaralama' suçuyla 140 günlük adli para cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

SÜRPRİZ YAPMAK İÇİN GİDİP DARBEDİLDİ

Oyuncu Damla Ersubaşı'nın olayla ilgili ifadesinde "Eşime sürpriz yapmak için görümcemle sahibi olduğu gece kulübüne gittik. Ofisinde bizi dövdü. Polisler geldi, kurtulduk ama ben kendisinden şikayetçi değilim." sözlerine yer verdiği öğrenildi.

"BİZİ ÜÇ BUÇUK SAAT BOYUNCA DÖVDÜ"

Kevser'in kız kardeşi Alev Kevser ise ifadesinde kardeşinden şikayetçi olduğunu, öldürmek amacıyla dövüldüğünü belirterek, "Damla'nın üzerine yürüdü, ben de ona zarar vermesini önlemek için önüne geçtim. Bizi 3.5 saat öldürme maksadıyla dövdü, kafamıza kül tablaları ile vurdu. Olay yüzünden hâlâ psikolojim düzelmedi. Davaya katılma talebim var, kardeşim cezalandırılsın." dediği öğrenildi.

"PİŞMANIM AMA KÜL TABLASI KULLANMADIM"

Olay anında alkollü olduğunu iddia eden Mustafa Can Keser ise ifadesinde, "Ben gece kulübünde çalışıyorum, alkollüydüm. Eşimi ve kardeşimi darp ettim, pişmanım. Ama kül tablası ile vurmadım, elimle darp ettim." sözlerine yer verdi.