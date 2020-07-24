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Ünlü oyuncunun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı!

Dünyaca ünlü oyuncu Mel Gibson’ın Nisan'da koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı ve bir hafta tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Ünlü oyuncunun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı! 117

ABD'li oyuncu Mel Gibson’un Nisan'da koronavirüse yakalandığı ve bir hafta tedavi gördüğü öğrenildi.