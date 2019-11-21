Ünlü oyuncunun o sözlerine Ahmet Yenilmez'den tokat gibi cevap!

Ünlü oyuncu Alican Yücesoy, kendisine verilen ödülü alırken bir konuşma yaptı. Yücesoy, konuşmasında "Ödülümü yanlış politikalarla kaybettiğimiz Emek Sineması’na ithafen alıyorum" ifadelerini kullandı.

AHMET YENİLMEZ'DEN ALİCAN YÜCESOY'A CEVAP

Sanatçı Ahmet Yenilmez'den ünlü oyuncuya geldi.

Ödül vermek için sahneye çıkan Ahmet Yenilmez, Yücesoy'un Emek sineması ile ilgili çarpıtma sözlerine, "Söylemeden edemeyeceğim. Emek Sineması’nı tekrardan kazandıran geçmişin Beyoğlu belediye başkanı ve şimdiki bakan yardımcımıza teşekkür ediyorum" diyerek yanıt verdi.

ALİCAN YÜCESOY KİMDİR?

Alican Yücesoy, 22 Ekim 1982 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamladı. Lise sonrası İstanbul Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okudu. Okula girdiğinin ertesi günü yapılan bir seçmeye katılmasıyla Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda çalışmaya başladı.

Sonrasında çeşitli diziler ve sinema filmlerinde oynadı. 2012 yılında Şubat dizisinde Melisa Sözen ile beraber başrol karakterini canlandırdı. 2013 yılında da başrollerinde Beren Saat'in olduğu, Nejat İşler, Yiğit Özşener, Mert Fırat’ın oynadığı “İntikam” dizisinde oynamıştır.

Alican Yücesoy, 31 Temmuz 2013 tarihinde tiyatro ve dizi oyuncusu Melisa Sözen ile Roma'da bir otelde düzenlenen sade bir törenle evlendi. Evliliklerinin beşinci ayında boşanma kararı aldılar. 20 Şubat 2014 tarihinde boşandılar.

Alican Yücesoy, 2014 yılında "Bana Artık Hicran De" adlı dizide; Buğra Gülsoy, Aslı Enver ile başrol oyunculuğunu üstlenmişti. Dizi'nin geniş oyuncu kadrosunda Nadir Sarıbacak, Tamer Levent, Nur Sürer ve Zeyno Eracar gibi ünlü isimler yer almıştı.

AHMET YENİLMEZ KİMDİR?

Ahmet Yenilmez, 20 Aralık 1966 tarihinde Ordu'da dünyaya geldi. İlkokulu köyde, orta ve lise eğitimini Ordu'da tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Tiyatroya olan ilgisi üniversite yıllarına dayanmaktadır. İlk olarak 1978 yılında Ordu Belediyesine ait Karadeniz Tiyatrosu Deneme Sahnesinde tiyatroya başladı.

1983 yılında düzenlenen Karadeniz Bölgesi Tiyatro Festivalinde Cevat Fehmi Başkut'un "Ölen Hangisi" adlı oyununda gösterdiği performansla "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

Çalışmalarına devam ederken, 1985 yılında, daha sonra Hasret Sahnesi bünyesine girecek olan, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Kolu'nu kurdu. 1998 yılında da Sarıyer Belediye Tiyatrosu'nu kurdu. 1987 yılında profesyonel tiyatrocu olarak "Yusuf Yüzlüler" adlı oyunu yönetip oynadı.

1992'de "Bir Ben Vardır Bende Benden İçeri" adlı oyunu, 1996'da "Medeniyetinizden İstifa Ediyorum" adlı oyunu yönetip oynadı. 1999'da kendi yazıp oynadığı "Milenyum Eşiğinde Türkiye" isimli tek kişilik oyunu sahneledi.

1996 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gösteri Sanatları Merkezi Genel Sanat Yönetmen Yardımcılığı, 1997 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muammer Karaca Tiyatrosu Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

1998 yılında unutulmaz diziler arasına girecek olan "Deli Yürek" adlı dizi yayın hayatına başladı. Bu dizide "Sabri" tiplemesiyle adından sıkça söz ettirmeye başladı. Daha sonra dönem dizilerinin ardı geldi. Deli Yürek'ten sonra "Ekmek Teknesi, Aynalı Tahir, Acı Hayat" gibi döneme damgasını vurmuş dizilerde rol aldı.