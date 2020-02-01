Aslı Bekiroğlu'nun özel görüntüleri yayınlandı

Ünlü oyuncuların özel hayatlarından kareler internette paylaşılmaya devam ediliyor. Bu olaylayların son kurbanı ise, ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu oldu. Çektiği Vine videoları ile tanınan ve bu vesile ile oyunculuğa kadar yükselen Bekiroğlu'na ait olduğu öne sürülen bir takım ifşa görüntüleri ortaya çıktı.

Tuvalette ve evin çeşitli yerlerinde çekildiği öne sürülen bu görüntüler kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi oturdu. Ünlü sanatçı ise henüz bu görüntüler hakkında bir açıklama yapmadı. Ortaya atılan iddialara göre oyuncunun iCloud hesabının hacklendiği bilgisi ortaya atıldı. Daha önceden bir çok ünlü oyuncunun başı bu sebepten ötürü yanmıştı.

İşte söz edilen o görüntülerden bazıları:

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

Aslı Bekiroğlu, Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur. Vine isim sosyal medya paylaşım sitesinde yayınlandığı videolarla üne kavuşan Aslı Bekiroğlu, ardında dizi ve sinemalarda boy gösterdi. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Adı mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, Yol Arkadaşım, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Jet Sosyete gibi yapımlarda yer almıştır. Aslı Bekiroğlu, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde Suna karakterine hayat vermektedir. Aslı Bekiroğlu, 1.62 metre boyunda, 52 kilo ve Akrep burcudur.

NERELİDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?

Aslı Bekiroğlu, İstanbul doğumludur. 16 Kasım 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir ve 24 yaşındadır.

HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2019 – Benim Tatlı Yalanım (Suna Doğan) (TV Dizisi)

2018 – Jet Sosyete (Melike) (TV Dizisi)

2017 – Yol Arkadaşım (Sinema Filmi)

2016 – İkimizin Yerine (Ceylan) (Sinema Filmi)

2016 – Gülümse Yeter (Yasemin) (TV Dizisi)

2015 – Adı Mutluluk (Sera) (TV Dizisi)

Aslı Bekiroğlu kimdir | Nereli | Kaç yaşında | Hangi dizilerde oynadı