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Ünlü oyuncunun performansına beğeni yağdı! BBC’de Türk turist İlker Kaleli!

Ünlü oyuncu İlker Kaleli merakla beklenen dizi “The Serpent”taki tarzı ve başarılı oyunculuğu ile dünya medyasında gündem oldu.

Ünlü oyuncunun performansına beğeni yağdı! BBC’de Türk turist İlker Kaleli!

1970’li yıllarda Asya seyahatindeki Batılı turistleri öldüren seri katil Charles Sobhraj’ın hayatını anlatan BBC dizisi “The Serpent”ta rol alan İlker Kaleli başarılı performansıyla beğeni topladı.

Ünlü oyuncunun performansına beğeni yağdı! BBC’de Türk turist İlker Kaleli!

İlker Kaleli’nin merakla beklenen sahneleri dizinin İngiltere BBC One’da yayınlanmaya başlamasıyla ortaya çıktı. 

Ünlü oyuncunun performansına beğeni yağdı! BBC’de Türk turist İlker Kaleli!

Kaleli, 70’lere özgü kıyafeti, tespih kolyesi ve uzun saçlarıyla dizinin özellikle ikinci bölümüne damgasını vurdu.

Ünlü oyuncunun performansına beğeni yağdı! BBC’de Türk turist İlker Kaleli!

Seri katil Charles Sobhraj'ın gerçek hayat hikâyesinden esinlenerek ortaya çıkan mini dizide Kaleli, Sobhraj'ın ilk kurbanlarından bir tanesi olan Vitali Hakim rolüyle seyirci karşısına çıktı.

Ünlü oyuncunun performansına beğeni yağdı! BBC’de Türk turist İlker Kaleli!

Yönetmenliğini Tom Shankland'ın üstlendiği ve Tahar Rahim, Jenna Coleman ve Ellie Bamber gibi isimlerin yer aldığı dizi İngiltere ve İrlanda'da BBC One'da yayınlandıktan sonra dijital platformda gösterilecek.

Ünlü oyuncunun performansına beğeni yağdı! BBC’de Türk turist İlker Kaleli!

Sekiz bölümlük “The Serpent”, en az 20 kişiyi öldürdüğü düşünülen Sobhraj’ın hayatına ışık tutuyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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