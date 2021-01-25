Ünlü oyuncunun performansına beğeni yağdı! BBC’de Türk turist İlker Kaleli!

1970’li yıllarda Asya seyahatindeki Batılı turistleri öldüren seri katil Charles Sobhraj’ın hayatını anlatan BBC dizisi “The Serpent”ta rol alan İlker Kaleli başarılı performansıyla beğeni topladı.

İlker Kaleli’nin merakla beklenen sahneleri dizinin İngiltere BBC One’da yayınlanmaya başlamasıyla ortaya çıktı.

Kaleli, 70’lere özgü kıyafeti, tespih kolyesi ve uzun saçlarıyla dizinin özellikle ikinci bölümüne damgasını vurdu.

Seri katil Charles Sobhraj'ın gerçek hayat hikâyesinden esinlenerek ortaya çıkan mini dizide Kaleli, Sobhraj'ın ilk kurbanlarından bir tanesi olan Vitali Hakim rolüyle seyirci karşısına çıktı.

Yönetmenliğini Tom Shankland'ın üstlendiği ve Tahar Rahim, Jenna Coleman ve Ellie Bamber gibi isimlerin yer aldığı dizi İngiltere ve İrlanda'da BBC One'da yayınlandıktan sonra dijital platformda gösterilecek.

Sekiz bölümlük “The Serpent”, en az 20 kişiyi öldürdüğü düşünülen Sobhraj’ın hayatına ışık tutuyor.