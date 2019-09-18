Ünlü oyuncuya saldırmışlardı! Ortalığı böyle birbirine katmışlar

Oyuncu Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu, cumartesi akşamı İzmir'de sahneledikleri tiyatro oyunu sonrası organizatör Serhat Aydoğdu ile birlikte yemek için restorana gitmişti.

Çoruh ve arkadaşları, restoranın önünde, köpeğe eziyet eden bir gruba uyarıda bulundu. Fakat grup oyuncular ve organizatöre saldırıp, darbetti.

Çoruh'ın darbedildiği noktadaki güvenlik kameralarının tadilat nedeniyle kayıt yapmadığı belirlenirken, restoran içindeki güvenlik kameralarının olayın bir kısmını görüntülediği ortaya çıktı.

Yeni ortaya çıkan görüntüde, saldırganların Çoruh, Akkoyunlu ve Aydoğdu'yu darbettikten sonra, restoran dışındaki sandalye ve servis takımlarını içeriye doğru fırlattıkları, Murat Akkoyunlu'nun da üst kata kaçtığı görülüyor.