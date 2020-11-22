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  3. Ünlü Popçu Ege'nin Koronavirüs testi pozitif çıktı

Ünlü Popçu Ege'nin Koronavirüs testi pozitif çıktı

Şarkıcı Ege, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Koronavirüs salgınına yakalandığı duyurdu.

Ünlü Popçu Ege'nin Koronavirüs testi pozitif çıktı

Tüm dünyayı tesiri altına alan Kovid- 19 virüsü vaka sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Virüs, televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimlerinden pek çok kişiye bulaştı. Bu kez kötü haber ünlü şarkıcı Ege'den geldi. 

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Koronavirüse yakalandığını duyuran Ege, "Şu anda gribal etkilerin dışında, kendimi kötü hissetmiyorum" açıklamasını yaptı. Takipçilerine ise 'maske takın'   ikazında bulundu.  

Sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığıyla ilgili açıklama yapana ünlü şarkı cı Ege, "Geçtiğimiz günlerde yaptırmış olduğum Covid test sonucum maalesef "pozitif" çıktı... Şu anda gribal etkilerin dışında, kendimi kötü hissetmiyorum. Umarım böyle devam eder... Herkes gerçekten sıkı önlemler alsın ve kendine çok çok dikkat etsin. Lütfen maske takmayı unutmayın... Güzel günlerde görüşmek ve yeniden konserlerde buluşmak dileğiyle..." şeklinde ifade etti.

Ünlü Popçu Ege'nin Koronavirüs testi pozitif çıktı

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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