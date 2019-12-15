Ünlü popçu kendisini en çok üzen şeyi Uludağ’da açıkladı

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da düzenlenen Snow weekend festivalinde sahne alan Hande Yener, binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Yener, sahnede dinleyicileri ile sohbet ederken bir dinleyicisinin abla demesi üzerine, "En çok tutulduğum şey, yaşı benden büyük gözüken birinin bana abla demesi" dedi.

Türkiye'nin en büyük gençlik festivallerinden biri olan Snow Weekend'in ikinci gününde pop müziğinin sevilen sanatçısı Hande Yener sahne aldı. 4 dansçının eşlik ettiği Yener, sahneye siyah kıyafeti ile çıkarak, sürpriz yaptı. Kendisine eşlik eden dört dansçı ile birlikte sergiledikleri sahne performansı ile eski ve yeni albümünden şarkılar seslendirerek dans etti. Yener, sahnede dinleyicileri ile sohbet ederken bir dinleyicisinin abla demesi üzerine, "En çok tutulduğum şey, yaşı benden büyük gözüken birinin bana abla demesi" dedi.

" Yeni albümde dinleyicilerin duymak istediği Hande Yener var"

Sahneye çıkmadan önce basın mensupları ile bir araya gelerek onların sorularını cevaplayan Yener," Bu akşam eski parçalarımı söyleyeceğim, yeni albümümdeki şarkılar içimde çalıyor şuanda, yeni albümde 20 yıllık bir Hande Yener birikimi var. Albümdeki şarkıları tarif etmek çok zor. Ve sanıyorum ki dinleyicilerin duymak istediği tarzda şarkılar geliyor. Yeni albümde duymak istedikleri Hande Yener var. Çok tarz yaptığım için bir çok değişik kitle var, beni takip eden, yeni albümün bütün kitlelere hitap edeceğini düşünüyorum" dedi.

" Bir fotoğrafla gündeme gelmek kolay bir şey değil"

Yeni albümünde yeni imajı çok konuşulan ve Yılmaz Morgül'e benzetilen Yener," Takipçilerimin beni Yılmaz Morgül'e benzetmesi beni üzmedi, tam tersine eğlendim. Bir fotoğraf ile gündeme gelmek kolay bir şey değil. İnsanlar neler yapıyor da gündeme gelemiyor. O yüzden espriliydi. Herkese benzedim, biliyorsunuz benim kaderim de var. Beni mutlaka bir şeylere benzeterek, benimle oyun oynamayı seviyorlar" diye konuştu.

"Pop müziği hep birlikte gömdüler"

Son dönemde rap müziğinin sahte tıklanmalarla pop müziğini geçtiğini belirten Hande Yener," İnsanlar sahte tıklarla bazı müzik tarzlarının iyi olduğunu sanmaya başladı. 100 milyon tıklama alan şarkı için, bu şarkı çok güzel diyerek herkes o yönde şarkı yapmaya başladı. Ve bu sırada hep birlikte pop müziğini gömdüler. 20 yıldır bu işin içinde olan biri olarak bu can çekişmeyi gördüm. Pop müzik şuan yolunu bulamadığı için çaresiz" dedi.

Kaynak: İHA